"Pozłacany wiek" powrócił na ekrany. Oto harmonogram premier odcinków 4. sezonu

"Pozłacany wiek" - fabuła nowych odcinków

W czwartej odsłonie produkcji widzowie ponownie zobaczą kolejne intrygi, ogromne ambicje i zaciętą rywalizację o wpływy w wyższych sferach Nowego Jorku. Choć Bertha Russell zdołała przetasować układ sił w tamtejszej socjecie, okupiła ten sukces ogromnym kosztem. Obecnie zarówno ona, jak i jej rodzina muszą stawić czoła skutkom dawnych wyborów. W tym samym czasie Agnes van Rhijn wypatruje okazji, by odzyskać utracony status społeczny. Z kolei Marian decyduje się iść własną drogą, natomiast Peggy stara się zdobyć przychylność swoich przyszłych teściów. Mimo tych wszystkich zmian jedna zasada wciąż obowiązuje i przypomina, że należy bardzo ostrożnie dobierać swoje pragnienia.

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Obsada 4. sezonu "Pozłacanego wieku". Kto występuje w nowych odcinkach?

W obsadzie znaleźli się: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, jak również Bill Camp i Phylicia Rashad.

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"Pozłacany wiek" 4. sezon. Harmonogram premier i liczba odcinków

Kolejne odsłony czwartej serii "Pozłacanego wieku" debiutują w każdy poniedziałek, a cały sezon składa się z ośmiu odcinków. Pierwszy z nich udostępniono widzom 2 listopada, natomiast wielki finał zaplanowano tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Szczegółowa rozpiska dat publikacji poszczególnych części przedstawia się w następujący sposób.

1. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 2 listopada,

2. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 9 listopada,

3. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 16 listopada,

4. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 23 listopada,

5. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 30 listopada,

6. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 7 grudnia,

7. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 14 grudnia,

8. odcinek 4. sezonu serialu "Pozłacany wiek" ma premierę 21 grudnia.

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