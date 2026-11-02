Wielki powrót Scorpions do Polski w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Ikony rocka wracają do Polski! Scorpions zagrają w Krakowie

To wiadomość, która zelektryzuje kilka pokoleń fanów rocka. Legendarna grupa Scorpions ogłosiła kolejny koncert w Polsce! Zespół, który jest na scenie od ponad 60 lat, wystąpi 3 czerwca 2027 roku w TAURON Arenie Kraków. Koncert odbędzie się w ramach trasy „Love, Peace & Rock’N’Roll Tour 2027” i dla wielu może być jedną z ostatnich okazji, by zobaczyć te ikony na żywo.

Niemiecka formacja od lat cieszy się w Polsce wyjątkową sympatią, a ich występy regularnie przyciągają tłumy. Nadchodzący koncert to kolejna szansa, by na własne uszy usłyszeć kompozycje, które na stałe wpisały się w historię muzyki.

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Ponad 60 lat na scenie i 120 milionów płyt

Scorpions to prawdziwy fenomen. Zespół rozpoczął swoją muzyczną przygodę w 1965 roku, a pod względem stażu na scenie można go porównywać do The Rolling Stones. Taka długowieczność pozostaje zarezerwowana tylko dla absolutnych wyjątków i jest dowodem na niezwykłą więź artystów z publicznością.

Liczby mówią same za siebie. Scorpions mają na koncie ponad 120 milionów sprzedanych płyt i tysiące koncertów zagranych na całym świecie. Albumy takie jak „Blackout”, „Love at First Sting” czy „Crazy World” to dziś absolutna klasyka gatunku.

Przeboje, które znają wszyscy

Nawet ci, którzy nie śledzą na co dzień rockowej sceny, doskonale znają ich utwory. Katalog przebojów Scorpions jest imponujący i obejmuje zarówno energetyczne, rockowe hymny, jak i wzruszające ballady. To właśnie z ich repertuaru pochodzą takie hity jak „Rock You Like a Hurricane”, „No One Like You” czy poruszające „Still Loving You” i „Send Me an Angel”.

Jednak największym i najbardziej rozpoznawalnym utworem grupy pozostaje „Wind of Change”. Ta kultowa ballada stała się jednym z symboli wielkich przemian końca XX wieku i do dziś pozostaje jednym z najsłynniejszych utworów w historii muzyki rockowej.

Rekordowy koncert w Polsce. Pamiętacie 800 tysięcy fanów?

Scorpions to przede wszystkim potęga koncertowa. Grupa ma na koncie legendarne występy na festiwalu Rock in Rio w 1985 roku czy historyczne koncerty w Leningradzie w 1988 roku. Jednak to właśnie w Polsce zespół pobił niewiarygodny rekord frekwencji.

W 2000 roku ich występ w ramach Inwazji Mocy w podkrakowskim Pobiedniku przyciągnął, według danych źródłowych, aż 800 tysięcy osób. To wydarzenie na stałe zapisało się w historii polskiej sceny muzycznej i pokazało, jak wielką sympatią Polacy darzą niemiecką formację.

"Absolutna legenda". Organizator nie ma wątpliwości

Wagę nadchodzącego wydarzenia podkreśla organizator koncertu. Jak zaznacza, występ Scorpions to coś więcej niż zwykły koncert – to spotkanie z żywą historią rocka.

"Scorpions to absolutna legenda, a ich znaczenie dla światowej muzyki rockowej trudno przecenić. Mówimy o zespole, który od ponad 60 lat tworzy przeboje, wzrusza, inspiruje i przyciąga na koncerty kolejne pokolenia fanów. Ich utwory są doskonale znane także polskiej publiczności, a każdy występ to spotkanie z historią muzyki na żywo" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Bilety na koncert Scorpions. Kiedy i gdzie kupić?

Sprzedaż biletów na krakowski koncert ruszy już wkrótce. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 6 listopada o godzinie 11:00 na stronie www.biletserwis.pl.

Najwierniejsi fani będą mogli zdobyć wejściówki nieco wcześniej. Dzień przed startem ogólnej sprzedaży, czyli 5 listopada, ruszy przedsprzedaż dla osób zapisanych do newslettera Bilet Serwisu. Aby do niej dołączyć, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera do północy 4 listopada.

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