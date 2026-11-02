Vader zdradza plany na 2027! W planach nowy studyjny album

Nie da się ukryć, że Vader to jeden z najważniejszych metalowych zespołów w historii naszego kraju. Założycielem i jedynym stałym członkiem grupy do dziś pozostaje gitarzysta i wokalista Piotr "Peter" Wiwczarek. Formacja do tej pory wydała m.in. dwanaście albumów studyjnych (ostatni to Solitude in Madness z maja 2020). W 2025 zespół wypuścił z kolei EP-kę zatytułowaną Humanihility, na której znalazły się trzy kompozycje. Fani jednak czekają przede wszystkim na kolejne, pełnowymiarowe wydawnictwo. Trzynasty krążek zbliża się wielkimi krokami...

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Grupa oficjalnie zapowiedziała w mediach społecznościowych, że już w połowie stycznia 2027 roku wejdzie do studia nagraniowego, aby zarejestrować premierowy materiał.

Mamy dla Was wieści, na które czekaliście zapewne od dłuższego już czasu. [...] Płyta – którą nagrywamy oczywiście dla Nuclear Blast – będzie gotowa w okolicach kwietnia, a dostępna dla Was wszystkich we wrześniu 2027. Promocyjne koncerty planujemy rozpocząć już w październiku 2027 reaktywacją tradycyjnej przed laty trasy Blitz – informują muzycy Vader.

Zespół nie zamierza jednak trzymać słuchaczy w niepewności aż do jesieni. Zgodnie z zapowiedziami, pierwszą zapowiedź nowego krążka usłyszymy już latem. – Więcej na temat płyty i planów.....już wkrótce – podsumowali muzycy Vadera.

Vader zagra wyjątkowy koncert w Olsztynie!

12 grudnia 2026 roku Vader zagra w auli im. profesora Mariana Gotowca w Olsztynie. To właśnie w tej sali, dokładnie 40 lat wcześniej, grupa dała koncert, którego fragmenty zarejestrował na taśmie Krzysztof Wojtkowski. Nagrania te trafiły później na demówkę Live in Decay z 1988.

Co ciekawe, jest to jedyne wydawnictwo grupy Vader niezawierające partii wokalnych w wykonaniu Petera. Te są bowiem autorstwa Robert Czarneta.

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