Bonnie Tyler nagrała przed śmiercią ostatnią piosenkę. Rodzina ujawniła datę premiery

Podczas niedawnych obchodów Wszystkich Świętych miliony osób na całym globie wspominały zmarłych członków rodzin, a wielu fanów oddawało również hołd nieżyjącym artystom. W internecie pamięć o zmarłej Bonnie Tyler uczcili jej bliscy, wielbiciele oraz mieszkańcy jej rodzinnych stron. Wśród licznych, poruszających wpisów pojawiła się zapowiedź pośmiertnej publikacji ostatniego dzieła wokalistki.

Ostatnia piosenka Bonnie Tyler. Bliscy zmarłej gwiazdy ogłosili premierę

Piosenkarka znana z takich ponadczasowych hitów jak „Holding out for a hero” oraz „Total eclipse of the heart” odeszła 8 lipca 2026 roku. Zmarła w Portugalii, gdzie spędziła kilka miesięcy w szpitalu po przejściu poważnego zabiegu operacyjnego. Mimo ogromnego wsparcia miłośników jej talentu z całego świata i nadziei żywionych przez rodzinę, ciężko chora gwiazda zmarła w wieku 75 lat.

W minionych dniach, w związku z dniem Wszystkich Świętych, krewni artystki udostępnili w sieci wiele prywatnych fotografii z domowego archiwum oraz osobistych wspomnień. Do akcji upamiętniającej piosenkarkę dołączyli także mieszkańcy jej rodzinnej Walii, gdzie spoczęła po śmierci. Przy tej okazji bliscy, przyjaciele i współpracownicy Bonnie Tyler niespodziewanie ogłosili premierę ostatniej piosenki, którą artystka zdążyła nagrać przed odejściem.

Kiedy premiera „Love, light and peace”? Ostatni utwór Bonnie Tyler trafi do sieci

Na oficjalnych profilach zmarłej wokalistki w mediach społecznościowych opublikowano poruszającą zapowiedź tego nagrania. Piosenka „Love, light and peace”, co w tłumaczeniu oznacza „Miłość, światło i pokój”, została zarejestrowana ubiegłej zimy. To ostatnie dzieło, jakie Bonnie Tyler zdołała zamknąć przed nagłym uderzeniem choroby. Oficjalna premiera utworu zaplanowana jest na piątek, 13 listopada 2026 roku. Bliscy gwiazdy ujawnili również, że nagranie zamyka symboliczne, ale w pełni improwizowane przez Bonnie pożegnanie.

- Naszym największym życzeniem na Boże Narodzenie byłoby to, żeby Bonnie mogła zaprezentować tę piosenkę osobiście. "Love, light and peace" to ostatni utwór, który Bonnie nagrała. Ukaże się 13 listopada – czytamy we wpisie. - Nagrany zeszłej zimy, napisany przez Chrissie Hammond i Terry’ego Brittena oraz wyprodukowany przez Brittena i Davida Mackaya, kończy się spontanicznie dodanym przez Bonnie pożegnaniem: "wszystkim dobranoc" – przekazali przyjaciele i rodzina zmarłej artystki. Fani mogą już teraz zapisać piosenkę przed premierą za pomocą funkcji pre-save na popularnych platformach streamingowych.

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