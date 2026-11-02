Ministry ogłasza koniec kariery! Poznaliśmy datę ostatniego koncertu w historii zespołu

Amerykańska formacja Ministry, dowodzona przez wokalistę Ala Jourgensena, powstała w 1981 roku. Przypomnijmy, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli industrial metalu. Pod koniec października 2026 roku, nakładem Cleopatra Records, na rynku ukazał się siedemnasty album Ministry zatytułowany Hate to Go – Take Out or Delivery, który ma być tym ostatnim w dyskografii.

Jourgensen, po ponad czterech dekadach, podjął bowiem decyzję o zakończeniu działalności pod szyldem Ministry.

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Wiadomo już także, kiedy odbędzie się ostatni koncert grupy. Zgodnie z zapowiedzią Jourgensena, Ministry zakończy działalność 30 października 2027 roku, czyli dokładnie rok po wydaniu wspomnianego wcześniej albumu. Ostatni akord ma wybrzmieć w hali Kia Forum w Los Angeles.

Frontman Ministry, w trakcie długiego wywiadu dla Licorice Pizza Records, wyjawił, że to nie będzie smutne wydarzenie i zasugerował nawet, że na scenie do grupy mogą dołączyć byli muzycy.

A dlaczego w ogóle Jourgensen podjął decyzję o zakończeniu działalności przez Ministry? – Nie chodzi o problemy zdrowotne, nie chodzi o konflikty w zespole czy coś takiego. Po prostu moje uszy są zmęczone muzyką – powiedział w podcaście Full Metal Jackie w 2025.

Z kolei przy okazji ogłoszenia premiery ostatniego albumu, Al Jourgensen oświadczył: – Mam już kur.. dość. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Jestem zdumiony drogą, jaką udało się przejść – od "With Sympathy" do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, i wszystkich punktów po drodze. To była niezła jazda, ale jestem w pełni pogodzony z faktem, że to koniec. Czas zająć się wypasem kóz.

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Zanim jednak odbędzie się ostatni koncert Ministry w historii, zespół zagra także w naszym kraju. Występ zaplanowano na 22 kwietnia 2027 i odbędzie się w warszawskiej Progresji. Gościem specjalnym będzie niemiecka formacja Die Krupps.

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