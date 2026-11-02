Pamiętasz słynne polskie wieczorynki? Czas na quiz dla nostalgii

Bajki, seriale czy filmy animowane to z wielu względów produkcje wciąż masowo tworzone i nadal niezwykle istotne. Jeszcze do niedawna pasmem zupełnie wyjątkowym była wieczorynka, nazywana także niekiedy dobranocką. Historia tego konkretnego pasma w Polsce sięga lat 50. XX wieku, kiedy to telewizja w ogóle pojawiła się w naszym kraju. Nie od razu jednak dobranocki miały postać animowanych bajek - jeszcze do lat 60. występowali w nich aktorzy, posługujący się maskotkami, rękawiczkami czy pacynkami.
Od czego się zaczęło?
Za pierwszą polską wieczorynkę uznawany jest Miś z okienka, jedną z najwcześniej powstałych jest także dobranocka Jacek i Agatka, bohaterów której to wymyśliła sama Wanda Chotomska. Przez kolejne lata powstały liczne, dziś już kultowe tytuły, jak Reksio, Bolek i Lolek, Przygody Kota Filemona, Wilk i Zając czy Zaczarowany ołówek. Od samego początku za emisję wieczorynek odpowiadał kanał pierwszy Telewizji Polskiej - ta zakończyła się w 2013 roku. Ostatnia dobranocka wyświetlona została w TVP1 30 sierpnia 2013 roku, a była nią, także popularna dziś, Świnka Peppa.
Szczególną nostalgią do dziś darzone są wieczorynki, które emitowane były w czasach PRL-u. Znasz je?