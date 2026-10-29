Film o Annie Jantar w przygotowaniu. Internauci wskazali idealną odtwórczynię głównej roli

Właśnie wystartowały prace nad produkcją zatytułowaną "JANTAR", która przybliży widzom losy oraz dorobek artystyczny Anny Jantar, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej estrady. Reżyserią tego projektu zajmie się Daniel Jaroszek, który wspólnie z Tatianą Zawrzykraj-Kutz napisał również scenariusz, natomiast funkcję producenta objął Robert Kijak. Pieczę artystyczną nad całym przedsięwzięciem sprawuje córka nieżyjącej wokalistki, Natalia Kukulska. "Będę odpowiedzialna za muzykę w tym filmie, to znaczy nie będę jej komponowała, ale będę nadzorowała" - ujawniła artystka w rozmowie z Plejadą.

Casting do filmu "JANTAR" wystartował. Natalia Kukulska ma swoją faworytkę do roli matki

Z komunikatu prasowego wynika, że jednym z początkowych etapów tworzenia obrazu jest wyłonienie aktorki, która wcieli się w główną bohaterkę. Twórcy traktują to jako okazję do wypromowania nowego nazwiska, które poradzi sobie z tym niezwykle wymagającym zadaniem wokalnym i aktorskim. W ogólnokrajowym naborze mogą wziąć udział kobiety mające od 18 do 35 lat. Kandydatki mają czas na wysłanie swoich aplikacji do 20 listopada przez witrynę casting.jantarfilm.com, gdzie umieszczono komplet wytycznych oraz tekst sceny niezbędnej do odegrania.

Szukamy osoby, która nie tylko zmierzy się z rolą tak rozpoznawalnej artystki, ale przede wszystkim pozwoli widzom uwierzyć w Annę jako bohaterkę naszej historii. Rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie castingu to dla nas ważny moment. Historia Anny Jantar ma ogromny potencjał filmowy i emocjonalny. Jej muzyka jest ponadczasowa, ale chcemy przede wszystkim opowiedzieć o tym jaka była - o miłości, ambicjach, cenie sukcesu i potrzebie niezależności. To opowieść, która może połączyć pokolenia i pozwolić odkryć Annę Jantar na nowo - mówi Robert Kijak, producent filmu.

Sama Natalia Kukulska otwarcie przyznaje, że ma już na oku pewną kandydatkę do zagrania swojej matki, jednak na tym etapie woli zachować jej nazwisko w tajemnicy.

Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. Myślę, że nie mogę zdradzić, ale bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o to fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to "coś”"- przyznała we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Kto zagra Annę Jantar? Zofia Jastrzębska i Maria Dębska wśród typów

Giełda nazwisk w mediach oraz w sieci ruszyła pełną parą. Oliwer Kubiak z programu "Dzień Dobry TVN" zasugerował, że w rolę słynnej babci mogłaby wcielić się Anna Dąbrówka, czyli córka Natalii Kukulskiej, która nie tylko świetnie śpiewa, ale też odpowiada kryteriom wiekowym i uderzająco przypomina zmarłą gwiazdę. Wśród propozycji wymienia się także Marię Dębską, kojarzoną przez widzów z kinowej "Lalki" oraz serialowych produkcji "Śleboda" i "Pionek". Użytkownicy internetu mają jednak zupełnie inne zdanie na ten temat. Zdecydowana większość komentujących uważa, że Annę Jantar na ekranie powinna sportretować Zofia Jastrzębska, znana z głównej roli w serialu "Infamia".

Autor: Pokaz Macieja Zienia, Maj 2026, "set Me Free" - Pokaz Kolekcji Macieja Zienia/ AKPA

Ostatnie zdjęcia Anny Jantar. Powstały na krótko przed jej tragiczną śmiercią