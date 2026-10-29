"Inni" z Nicole Kidman wracają do kin. Premiera w sam raz na Halloween

Za kamerą filmu "Inni" stanął Alejandro Amenábar, który osobiście odpowiadał również za stworzenie scenariusza oraz oprawy muzycznej do tego dzieła. Główną kreację powierzył on Nicole Kidman, która stworzyła w tej produkcji jedną z najwybitniejszych ról w całym swoim dorobku aktorskim.

Horror "Inni" z Nicole Kidman wraca do kin na 25-lecie premiery

Opowieść o nawiedzonym domu, która zrewolucjonizowała gatunek

Tak horror "Inni" podsumował brytyjski dziennik "The Guardian". Wydarzenia w filmie mają miejsce bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, a Alejandro Amenábar przenosi widzów w mroczną scenerię wyspy Jersey, gdzie rozgrywa się rodzinna tragedia. Grana przez Nicole Kidman główna bohaterka imieniem Grace wyczekuje powrotu męża z frontu. Kobieta w pojedynkę zajmuje się dwójką swoich dzieci, które cierpią na rzadkie schorzenie sprawiające, że kontakt ze światłem słonecznym stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie. Z tego powodu w ogromnej, otoczonej gęstą mgłą posiadłości panują jej surowe zasady. Okna muszą być nieustannie zasłonięte, a otwarcie kolejnych drzwi wymaga uprzedniego zamknięcia poprzednich. Uporządkowany świat Grace zaczyna się jednak walić, kiedy w domu pojawia się trójka nowych służących, a jej córka wspomina o osobach, których nikt inny nie dostrzega.

Z okazji 25. rocznicy swojej pierwotnej premiery film "Inni" doczekał się nowej rekonstrukcji w jakości 4K, która została osobiście zatwierdzona przez samego reżysera. Odświeżone dzieło otrzymało już nowy zwiastun, a polscy widzowie będą mogli oglądać ten horror na ekranach kin już od 30 października.

Horrory na Halloween 2026

Repertuar na Halloween 2026 prezentuje się w tym roku dość skromnie, ponieważ dystrybutorzy nie przygotowali zbyt szerokiej oferty kina grozy. Poza produkcją "Inni", na wielkie ekrany powraca także "Labirynt Fauna" w reżyserii Guillermo del Toro, który mimo że nie jest klasycznym horrorem, dobrze sprawdzi się podczas święta duchów. Widzowie mogą również zwrócić uwagę na "Clayface", będący pierwszą tego typu mroczną propozycją z uniwersum DCU, a fani kina klasy Z mogą sięgnąć po "Wyspę pająków". Z kolei sporo pozytywnych recenzji zbiera koreański film "Opowieść o dwóch siostrach". Warto także przejrzeć repertuary poszczególnych sieci kinowych, ponieważ część z nich przygotowała na ten czas interesujące maratony halloweenowe.

Horror poza ekranem. Te filmy uchodzą za PRZEKLĘTE | To się kręci