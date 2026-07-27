Quiz. Rozpoznaj seriale z okresu PRL-u tylko po jednym kadrze. Zdobędziesz 10/10?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-27 11:45

Wiele seriali z okresu PRL-u przeszło do historii i dziś są uznawane za kultowe. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Czy jesteś w stanie rozpoznać te produkcje tylko po jednym kadrze? Sprawdź się w naszym quizie.

Serial
Autor: YouTube/screen z wideo

Quiz. Czy rozpoznasz serial z PRL-u tylko po jednym kadrze?

Jaki jest najlepszy polski serial z okresu PRL-u? Jeśli ktoś zadałby nam takie pytanie, z pewnością musielibyśmy pomyśleć nad odpowiedzią. Z prostego powodu: wówczas wiele produkcji cieszyło się ogromną popularnością, a później zyskiwało status kultowy. Premiera każdego kolejnego serialu było jak święto. Nic dziwnego – oferta telewizyjna nie była tak bogata jak dziś. 

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Do dziś wiele z tych seriali jest wspominanych z sentymentem przez kolejne pokolenia widzów. Janosik, Czterdziestolatek, Czterej pancerni i pies, Wojna domowa, Alternatywy 4... I tak można byłoby jeszcze długo wymieniać! Produkcje często odzwierciedlały realia epoki, jej absurdy, marzenia, a czasem subtelnie przemycały komentarze społeczne. Niewątpliwie były tworzone z pasją, mimo ograniczonych środków finansowych. Twórcy stawiali więc często na kreatywność i znakomitą obsadę aktorską. 

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W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz, w którym będzie sprawdzać pamięć wizualną. Nie będziemy pytać o nazwiska aktorów czy szczegóły fabularne. Zadaniem będzie rozpoznanie serialu z okresu PRL-u po pojedynczym kadrze. To prawdziwe wyzwanie dla koneserów i fanów dawnej telewizji.

Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Gotowi na sentymentalną podróż do czasów PRL-u? Jeśli tak, to zapraszamy do wspólnej zabawy. To szansa, by raz jeszcze poczuć klimat tamtych czasów, kiedy telewizja była oknem na świat i często jedynym źródłem masowej rozrywki.

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz. Czy rozpoznasz polskie seriale z okresu PRL-u tylko po jednym kadrze?
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Serial