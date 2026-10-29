Pamiętasz, kto grał kogo w filmie Poranek kojota? QUIZ

W sierpniu 2001 roku do kin trafił film Poranek kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki. Jest to jedna z tych komedii, która – mimo upływu lat – nie traci na popularności.

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Fabuła filmu skupia się na historii miłosnej Kuby (w tej roli Maciej Stuhr), rysownika komiksów, i Noemi (Karolina Rosińska), słynnej piosenkarki. Poznają się oni, przez przypadek, na wystawnym bankiecie. W tym wszystkim jest tylko jeden mały szkopuł. Główny bohater nie zdaje sobie sprawy, kim tak naprawdę jest jego obiekt westchnień. A następnie wpada w niezłe tarapaty...

Na planie Olaf Lubaszenko zgromadził plejadę ówczesnych aktorskich gwiazd. Sporo obsady reżyser "zabrał" z filmu Chłopaki nie płaczą, który swoją premierę miał rok wcześniej.

Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący obsady filmu Poranek kojota. Składa się on z dziesięciu pytań. Czy potraficie odpowiednio dobrać aktorów do ich ról? Miłośnicy tej produkcji z pewnością bez problemu poradzą sobie z zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

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