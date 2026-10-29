"Poranek kojota" skończył 25 lat. Tak zmieniły się gwiazdy kultowej komedii

"Poranek kojota" Olafa Lubaszenki kończy 25 lat

Kinowa premiera wyreżyserowanego przez Olafa Lubaszenkę filmu "Poranek kojota" miała miejsce 24 sierpnia 2001 roku. Oznacza to, że w obecnym 2026 roku mija dokładnie ćwierć wieku od debiutu tego dzieła na wielkim ekranie. Choć sama opowieść wyraźnie odbiegała od wcześniejszych produkcji reżysera, to zachowała jego specyficzny, swobodny styl, który błyskawicznie przyciągnął tłumy do kin. Oś fabularna koncentruje się na losach dwóch sióstr, które mają zupełnie inne temperamenty.

Głównymi bohaterkami są uwielbiająca blask fleszy wokalistka Noemi oraz stanowiąca jej pełne przeciwieństwo, wycofana Dominika. Punkt zwrotny w historii następuje, gdy popularna piosenkarka przypadkiem wpada na Kubę, młodego rysownika komiksów, który dorywczo zastępuje kolegę w pracy kelnera. Wkrótce wątek miłosny komplikuje się przez kryminalną intrygę z udziałem tonącego w długach producenta filmowego Brylanta oraz brutalnego gangstera o pseudonimie Dziki, rządzącego przestępczym półświatkiem.

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Maciej Stuhr, Karolina Rosińska i inni. Obsada filmu "Poranek kojota"

Ogromna popularność tej komedii kryminalnej wynikała przede wszystkim z doskonale przeprowadzonego castingu. W postacie wcielili się znani polscy aktorzy, którzy stworzyli na ekranie wyraziste i pamiętne kreacje. Warto dziś odświeżyć pamięć i przypomnieć nazwiska artystów stojących za najważniejszymi bohaterami tego widowiska.

Maciej Stuhr wystąpił jako Kuba Akser , czyli utalentowany i romantyczny autor komiksów

, czyli utalentowany i romantyczny autor komiksów Karolina Rosińska zagrała przebojową Noemi , zjawiskową gwiazdę estrady

, zjawiskową gwiazdę estrady Michał Milowicz świetnie wykreował postać Brylanta , nieuczciwego i zadłużonego producenta

, nieuczciwego i zadłużonego producenta Janusz Józefowicz wcielił się w Dzikiego , bezwzględnego szefa mafii

, bezwzględnego szefa mafii Magdalena Kumorek odegrała rolę Dominiki , niezwykle skrytej w sobie introwertyczki

, niezwykle skrytej w sobie introwertyczki Tadeusz Huk pojawił się na ekranie jako Stefan, szorstki ojczym sióstr i prezes dużej korporacji

Wspominając obsadę, trzeba też wyróżnić legendarne role drugoplanowe. To właśnie w tej produkcji Edward Linde-Lubaszenko zagrał kultową postać, jaką był Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, określany mianem szefa wszystkich szefów.

Tak dziś wyglądają gwiazdy filmu "Poranek kojota". Wielka metamorfoza aktorów

Od czasu realizacji zdjęć na planach filmowych w stolicy oraz w rejonie Puszczy Kampinoskiej upłynęło już ponad ćwierć wieku. Bieg czasu jest nieubłagany, dlatego dzisiejszy wizerunek gwiazd diametralnie różni się od tego z początku lat dwutysięcznych. U większości członków obsady kolejne dekady przyniosły wyraźne zmiany w aparycji, co jest zupełnie naturalną konsekwencją wchodzenia w wiek dojrzały.

Na twarzach artystów pojawiły się zmarszczki, wyostrzyły się rysy, a młodzieńcze uczesania zostały zastąpione przez całkowicie nowe fryzury. Część aktorów zdecydowała się na radykalną zmianę swojego stylu, natomiast inni starzeją się z ogromną klasą, wciąż mając w oku ten sam charakterystyczny błysk, który widzowie pamiętają z kina. Porównanie archiwalnych kadrów z najnowszymi zdjęciami wywołuje ogromny sentyment i świetnie obrazuje drogę, jaką przeszli od dnia hucznej premiery. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii, w której doskonale widać, jak dwadzieścia pięć lat wpłynęło na wygląd odtwórców głównych ról w tej niezwykle lubianej polskiej komedii.