25 lat filmu "Poranek Kojota"! Rozwiąż quiz i sprawdź, czy dobrze pamiętasz kultową komedię

Pod koniec lat 90. Olaf Lubaszenko zadebiutował jako reżyser. W 1997 roku do polskich kin trafiła komedia sensacyjna “Sztos”. Już dwa lata później swoją premierę miała kolejna produkcja spod ręki Lubaszenki. Film “Chłopaki nie płaczą” cieszy się dziś statusem kultowego i postrzegany jest jako jedna z najbardziej ikonicznych komedii dla przełomu wieków w Polsce. Olaf Lubaszenko miał jeszcze kilka asów w rękawie, a jednym z nich była komedia z Maciejem Stuhrem w roli głównej - “Poranek Kojota”.

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Pamiętasz film "Poranek kojota"? Przekonaj się o tym w quizie!

Produkcja trafiła do kin w sierpniu 2001 roku, za jej kamerą stanął Lubaszenko, scenariusz zaś napisał Mikołaj Korzyński. Fabuła filmu skupia się na historii miłosnej Kuby - rysownika komiksów i Noemi, słynnej piosenkarki. Klimat, podobny do kultowego “Chłopaki nie płaczą”, ten sam humor i bardzo duża część obsady z produkcji sprzed dwóch lat, przesądziły o sukcesie filmu. Dziś jego tytuły natychmiast kojarzy się z przełomem wieków w Polsce. Jak dobrze pamiętasz film “Poranek kojota”?

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