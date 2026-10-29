25 lat filmu "Poranek Kojota"! Rozwiąż quiz i sprawdź, czy dobrze pamiętasz kultową komedię

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-29 7:54

Można by pokusić się o stwierdzenie, że polska kinematografia komedią stoi. To właśnie ten gatunek filmowy dosłownie dominował, jeśli chodzi o rodzime kino, nie tylko lat 80., ale też 90. i przełomu wieków. Choć reprezentacja komedii w tych dekadach różniła się od siebie, to widzowie wciąż chętnie wracają do produkcji tego typu z dawnych lat. Jednym z najbardziej kultowych tytułów pozostaje kończący właśnie 25 lat “Poranek kojota”. Jak dobrze pamiętasz ten film? Sprawdź się w quizie!

Jak dobrze znasz film Poranek kojota? Quizz kultowej komedii
Autor: AKPA QUIZ z filmu "Poranek kojota"

Pod koniec lat 90. Olaf Lubaszenko zadebiutował jako reżyser. W 1997 roku do polskich kin trafiła komedia sensacyjna “Sztos”. Już dwa lata później swoją premierę miała kolejna produkcja spod ręki Lubaszenki. Film “Chłopaki nie płaczą” cieszy się dziś statusem kultowego i postrzegany jest jako jedna z najbardziej ikonicznych komedii dla przełomu wieków w Polsce. Olaf Lubaszenko miał jeszcze kilka asów w rękawie, a jednym z nich była komedia z Maciejem Stuhrem w roli głównej - “Poranek Kojota”.

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Pamiętasz film "Poranek kojota"? Przekonaj się o tym w quizie!

Produkcja trafiła do kin w sierpniu 2001 roku, za jej kamerą stanął Lubaszenko, scenariusz zaś napisał Mikołaj Korzyński. Fabuła filmu skupia się na historii miłosnej Kuby - rysownika komiksów i Noemi, słynnej piosenkarki. Klimat, podobny do kultowego “Chłopaki nie płaczą”, ten sam humor i bardzo duża część obsady z produkcji sprzed dwóch lat, przesądziły o sukcesie filmu. Dziś jego tytuły natychmiast kojarzy się z przełomem wieków w Polsce. Jak dobrze pamiętasz film “Poranek kojota”?

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Jak dobrze znasz film "Poranek kojota"? Sprawdź się w QUIZIE dla fanów lat 2000.
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