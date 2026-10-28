Netflix wytacza ciężkie działa. Nadchodzą aż dwa nowe polskie seriale

Nadchodzący listopad zapowiada się niezwykle intensywnie pod względem premier serialowych. Widzowie Canal+ już 6 listopada zobaczą kolejne odcinki „The Office PL”, a na HBO Max zadebiutuje zrealizowany przez Jana Holoubka tytuł „Wśród nocnej ciszy”. Bardzo mocną ofertę przygotował także Netflix, który wypuści dwa zupełnie różne gatunkowo seriale.

Nowe polskie seriale na Netflixie w listopadzie. Co obejrzymy na platformie?

Już w pierwszych dniach miesiąca widzowie zobaczą Leszka Lichotę, znanego między innymi z filmu „Znachor”. Aktor ponownie zagra utalentowanego medyka, który jest zmuszony do ułożenia sobie życia na nowo i wyjeżdża w tym celu na prowincję. Nowa produkcja zatytułowana „Znieczulenie” to reprezentant niezwykle popularnego na świecie gatunku medycznego, co daje jej szansę na powtórzenie międzynarodowego sukcesu takich hitów jak „The Pitt” czy „Szpital New Amsterdam”.

Z kolei w połowie miesiąca w serwisie pojawi się „Prawo Bestii”. Fabuła tego serialu skupia się na losach dwóch przyjaciółek, których relacja przechodzi dramatyczny kryzys w obliczu zbrodni dokonanych przez Mariusza Trynkiewicza. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje o obu nadchodzących tytułach.

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Serial „Znieczulenie” z Leszkiem Lichotą. Premiera na Netflixie już 4 listopada

Głównym bohaterem jest ceniony neurochirurg, który po odważnym, ale zakończonym fiaskiem zabiegu zostaje zwolniony z dużej placówki i trafia do prowincjonalnego ośrodka. Na nowym miejscu jego trudny charakter, brak pokory oraz omijanie procedur mogą z jednej strony uratować pacjentów, a z drugiej całkowicie zniszczyć jego karierę. Oprócz Leszka Lichoty na ekranie pojawią się Masza Wągrocka („Matki Pingwinów”), Karolina Gruszka („Maria Skłodowska-Curie”), Aleksandra Popławska („Wataha”), Krzysztof Stelmaszyk („Magda M.”) oraz Filip Kowalewicz.

„Prawo Bestii” o sprawie Mariusza Trynkiewicza. Premiera serialu 18 listopada

Punktem wyjścia dla tej historii jest rok 1988 i wstrząsająca całą Polską sprawa morderstwa czterech chłopców, z którą muszą zmierzyć się dwie bliskie sobie kobiety. Śledztwem kieruje major Anna Bersz, natomiast oceną poczytalności zatrzymanego zajmuje się jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska. Działając pod ogromną presją czasu oraz bezwzględnego systemu, bohaterki podejmują decyzję, która niszczy ich relację i kładzie się cieniem na ich dalszych losach. Po upływie dwudziestu pięciu lat sprawca ma opuścić więzienie. Wówczas Anna, pracująca już jako urzędniczka państwowa, oraz uznana ekspertka psychiatryczna Agnieszka muszą wrócić do dawnej sprawy i swoich wyborów, szukając odpowiedzi na pytanie o granice sprawiedliwości. Scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które poskutkowały uchwaleniem tak zwanej ustawy o bestiach. Główne role w serialu zagrali Agnieszka Grochowska („Dzień Matki”), Agnieszka Żulewska („Wielka woda”) oraz Michał Pawlik („Rojst”, „Heweliusz”).

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6