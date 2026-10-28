Bruce Dickinson zawita na solowy koncert do Polski w 2027 roku. Ile kosztują bilety?

Bruce Dickinson oficjalnie w 2024 roku przerwał trwającą niemal dwie dekady przerwę w solowej działalności i zaprezentował świetnie przyjęty, tak pod względem krytycznym, jak i komercyjnym, album The Mandrake Project. Niemal natychmiast po premierze krążka muzyk zaczął dawać do zrozumienia, że nie będzie zwlekał zbyt długo z zaprezentowaniem kolejnego premierowego materiału.

Bruce od miesięcy dzielił się z fanami zdjęciami ze studia, nim jednak nadeszło ogłoszenie nowej muzyki, Dickinson postanowił nadejść z zupełnie innymi wieściami. We wtorek 27 października poznaliśmy szczegóły zaplanowanej na przyszły rok trasy koncertowej wokalisty. Już wiadomo, że seria występów, odbywająca się pod szyldem "PsychoGod World Tour" zawita także do Polski!

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Bruce Dickinson przyjedzie do Polski w przyszłym roku!

Bruce Dickinson przyjedzie do Polski niemal dokładnie za rok, gdyż 10 listopada 2027 roku! Muzyk wystąpi ze swoim zespołem i jak ogłoszono, podczas występu zaprezentuje on zarówno utwory uwielbiane przez fanów, jak i kompozycje, które rzadziej pojawiają się na żywo - oraz materiał z nadchodzącej, nowej płyty.

W środę 28 października rozpoczęła się sprzedaż biletów za pośrednictwem strony artysty, dzięki czemu poznaliśmy ceny biletów. Te prezentują się następująco:

298 zł - miejsca stojące

320 zł - miejsca siedzące

Kiedy rusza ogólna sprzedaż biletów na koncert Bruce'a Dickinsona w Warszawie?

W czwartek 29 października o godzinie 12:00 rozpocznie się przedsprzedaż Ticketmastera. Dzień później zaś, w piątek 30 października o 11:00 wejściówki trafią do sprzedaży ogólnej.