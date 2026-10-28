Giganci hard rocka spotkają się na jedynym koncercie w Polsce. Deep Purple, Alice Cooper i Europe zagrają w Gliwicach
Tego nikt się nie spodziewał. Trzy gigantyczne nazwy światowej sceny rockowej połączą siły i zagrają na jednym, ekskluzywnym koncercie w Polsce. Deep Purple, Alice Cooper i Europe wystąpią 16 czerwca 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice. Organizatorem jest Mystic Coallition.
Wydarzenie odbędzie się pod szyldem Forever Loud. Jeśli chodzi o sprzedaż biletów, to:
- Przedsprzedaż Allegro Smart: rusza w czwartek, 29 października o godz. 10:00.
- Otwarta sprzedaż: wystartuje w poniedziałek, 2 listopada o godz. 10:00 na eBilet.pl.
Ceny biletów kształtują się natomiast następująco:
- Miejsca siedzące: od 439 do 579 zł (+ opłaty serwisowe)
- Miejsca stojące Golden Circle: 539 zł (+ opłaty serwisowe)
- Miejsca stojące płyta: 449 zł (+ opłaty serwisowe)
Muzycy Deep Purple zabiorą nas w muzyczną podróż – zarówno w przeszłość do klasycznych utworów budujących ich potęgę, jak i w teraźniejszość za sprawą nowych numerów z tegorocznego albumu Splat!. Ponad pięć dekad na scenie, a oni wciąż udowadniają, że na żywo nie mają sobie równych.
Do line-upu dołączył też absolutny ojciec chrzestny shock rocka – Alice Cooper. Na jego koncercie na pewno nie zabraknie elementów z upiornego teatru, szokującego wizerunku scenicznego oraz takich hymnów, jak School’s Out czy Poison.
Skład uzupełniają szwedzcy giganci z Europe. Choć w latach 80. podbijali szczyty list przebojów, nigdy nie poszli na łatwiznę. Muzycy pozostali wierni potężnemu brzmieniu złotej epoki hard rocka, czego dowodem jest ich znakomity, najnowszy krążek Come This Madness.