Giganci hard rocka spotkają się na jedynym koncercie w Polsce. Deep Purple, Alice Cooper i Europe zagrają w Gliwicach

Tego nikt się nie spodziewał. Trzy gigantyczne nazwy światowej sceny rockowej połączą siły i zagrają na jednym, ekskluzywnym koncercie w Polsce. Deep Purple, Alice Cooper i Europe wystąpią 16 czerwca 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice. Organizatorem jest Mystic Coallition.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Wydarzenie odbędzie się pod szyldem Forever Loud. Jeśli chodzi o sprzedaż biletów, to:

Przedsprzedaż Allegro Smart: rusza w czwartek, 29 października o godz. 10:00 .

rusza w czwartek, . Otwarta sprzedaż: wystartuje w poniedziałek, 2 listopada o godz. 10:00 na eBilet.pl.

Ceny biletów kształtują się natomiast następująco:

Miejsca siedzące: od 439 do 579 zł (+ opłaty serwisowe)

Miejsca stojące Golden Circle: 539 zł (+ opłaty serwisowe)

Miejsca stojące płyta: 449 zł (+ opłaty serwisowe)

Muzycy Deep Purple zabiorą nas w muzyczną podróż – zarówno w przeszłość do klasycznych utworów budujących ich potęgę, jak i w teraźniejszość za sprawą nowych numerów z tegorocznego albumu Splat!. Ponad pięć dekad na scenie, a oni wciąż udowadniają, że na żywo nie mają sobie równych.

Do line-upu dołączył też absolutny ojciec chrzestny shock rocka – Alice Cooper. Na jego koncercie na pewno nie zabraknie elementów z upiornego teatru, szokującego wizerunku scenicznego oraz takich hymnów, jak School’s Out czy Poison.

Skład uzupełniają szwedzcy giganci z Europe. Choć w latach 80. podbijali szczyty list przebojów, nigdy nie poszli na łatwiznę. Muzycy pozostali wierni potężnemu brzmieniu złotej epoki hard rocka, czego dowodem jest ich znakomity, najnowszy krążek Come This Madness.

Oto ciekawostki o albumie Machine Head od Deep Purple: