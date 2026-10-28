Serialowy "Harry Potter" z nową obsadą. Wiadomo, kto zagra rodziców głównego bohatera

Przez ponad dziesięć lat fani serii „Harry Potter” najchętniej obsadziliby w roli Jamesa Aarona Taylora-Johnsona. Trzeba jednak przyznać, że zaangażowanie trzydziestosześcioletniego aktora do zagrania dwudziestojednolatka byłoby powtórką błędów z wersji kinowych. Dotychczasowe ekranizacje powieści J.K. Rowling były mocno krytykowane za wyraźne postarzenie całego pokolenia Huncwotów, a twórcy nadchodzącego serialu wyraźnie postanowili uniknąć tego problemu.

Nowy „Harry Potter” od HBO. Jasper Talbot i Hannah Chinn jako James i Lily

Niespełna dwa miesiące przed debiutem nowego „Harry'ego Pottera” ujawniono nazwiska odtwórców ról Jamesa oraz Lily. Twórcy postawili na znanego z „Broadchurch” Jaspera Talbota oraz występującą w „Obecności 4” Hannah Chinn. Chociaż ich dokładny wiek pozostaje tajemnicą, wiadomo, że oboje mają po dwadzieścia kilka lat i pod względem wyglądu idealnie pasują do swoich postaci. Co więcej, aktorka bardzo przypomina Bel Powley, która wciela się w jej serialową siostrę, Petunię. Wszystko wskazuje na to, że filmowe pokolenie Huncwotów będzie w końcu wierne książkowemu pierwowzorowi.

Charlie Weasley w serialu „Harry Potter”. Kto zagra brata Rona?

Widzowie mogą być również spokojni o obecność Charliego Weasleya. W odróżnieniu od kinowych produkcji, nowa adaptacja uwzględni postać starszego brata Rona, który w Rumunii zajmował się smokami. W tę rolę wcieli się Harry Gilby, kojarzony z produkcji „Siedmiu królów musi umrzeć” oraz „Po prostu Charlie”.

Kiedy premiera serialu „Harry Potter” na HBO Max?

Pierwsza odsłona „Harry'ego Pottera” liczy osiem odcinków i trafi na platformę HBO Max w tegoroczne Boże Narodzenie, podczas gdy ekipa pracuje już na planie drugiego sezonu. W głównych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout w roli Rona Weasleya. Na ekranie partnerować im będą między innymi John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, a także Rory Wilmot grający Neville'a Longbottoma i Lox Pratt obsadzony jako Draco Malfoy.

Tak wygląda HARRY POTTER BEZ EFEKTÓW KOMPUTEROWYCH | To Się Kręci