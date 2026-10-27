Serial "39 i pół" miał premierę 18 lat temu. Zobacz, jak zmieniły się gwiazdy hitu TVN

Serial "39 i pół" skończył 18 lat. O czym opowiadał hit stacji TVN z Darkiem Jankowskim?

Dokładnie 18 lat temu polscy telewidzowie po raz pierwszy zobaczyli na ekranach przygody Dariusza Jankowskiego. Stacja TVN pokazała premierowy odcinek komediowej produkcji "39 i pół" 4 marca 2008 roku. Tytuł ten niemal od razu zyskał status wielkiego przeboju stacji i przyciągnął przed odbiorniki milionową widownię. Scenarzyści z dużą dawką humoru ukazali w nim losy mężczyzny, który tuż przed swoimi czterdziestymi urodzinami zmaga się z typowym kryzysem wieku średniego.

Główny bohater dał się poznać jako wieczny Piotruś Pan, wielki pasjonat żużla oraz muzyki punkrockowej, który desperacko starał się zaprowadzić porządek w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Przez trzy sezony publiczność z uśmiechem i wzruszeniem śledziła jego próby reaktywacji dawnej kapeli Dirty Track, walkę o odzyskanie względów żony Anny oraz budowanie więzi z dorastającym synem Patrykiem. Ogromna sympatia widzów przełożyła się na dwie nominacje do prestiżowych nagród Telekamery. Z kolei w 2019 roku, dokładnie po dziesięciu latach przerwy, losy bohaterów doczekały się kontynuacji w serii pod tytułem "39 i pół tygodnia".

Tomasz Karolak, Daria Widawska i Alan Andersz w obsadzie "39 i pół". Kto jeszcze zagrał w serialu?

Główną rolę obdarzonego wielką charyzmą, ale przy tym skrajnie nieodpowiedzialnego Darka Jankowskiego zagrał Tomasz Karolak, dla którego występ w tym serialu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji w karierze. Na planie partnerowała mu Daria Widawska, wcielająca się w twardo stąpającą po ziemi i często tracącą cierpliwość żonę Annę. Z kolei postać ich syna Patryka, wykazującego się nierzadko większą dojrzałością niż własny ojciec, wykreował Alan Andersz.

W obsadzie tej produkcji znalazło się jednak znacznie więcej popularnych aktorów. Fani formatu doskonale kojarzą pozostałych bohaterów, którzy odegrali niezwykle istotne role w historii całego serialu. Na ekranie regularnie pojawiali się także:

Sonia Bohosiewicz, która wcieliła się w ekscentryczną i bardzo wyzwoloną sąsiadkę Jankowskich, Paulę.

Krzysztof Stelmaszyk, grający niezwykle poukładanego agenta ubezpieczeniowego Tomasza Ostoję, rywalizującego z Darkiem o uczucia Anny.

Marina Łuczenko, występująca na ekranie jako odnaleziona po wielu latach córka głównego bohatera, Amanda.

Magdalena Lamparska, odtwarzająca postać Marty, będącej najpierw dziewczyną, a z czasem żoną serialowego Patryka.

Produkcja stacji TVN wyróżniała się także gościnnymi występami czołowych postaci polskiej sceny filmowej i telewizyjnej. W poszczególnych odcinkach widzowie mogli podziwiać takie gwiazdy jak Anna Przybylska, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz oraz Piotr Adamczyk.

Metamorfozy gwiazd "39 i pół" po 18 latach. Tak dziś wyglądają aktorzy serialu

Od momentu wyemitowania pierwszego odcinka upłynęły już prawie dwie dekady. Tak długi okres wpłynął nie tylko na ekranowe perypetie poszczególnych postaci, ale przede wszystkim na samych aktorów tworzących tę historię. Dla sporej części obsady praca na planie hitu TVN stanowiła przełomowy moment w zawodowej karierze, a w kolejnych latach ich życie prywatne oraz ścieżki aktorskie uległy ogromnym zmianom.

W ciągu minionych 18 lat gwiazdy formatu przeszły bardziej lub mniej widoczne przemiany zewnętrzne. Upływający czas, kolejne wyzwania aktorskie oraz bagaż życiowych doświadczeń odcisnęły ślad na ich wizerunku. Zestawiając ze sobą archiwalne ujęcia z serialu ze współczesnymi fotografiami, można odnieść wrażenie, że niektórzy artyści zmienili się nie do poznania. Jeśli chcecie sprawdzić, jak obecnie prezentują się wasi ulubieni aktorzy, koniecznie zobaczcie przygotowaną przez nas galerię ze zdjęciami porównawczymi. Część z tych wizualnych metamorfoz potrafi wprawić w niemałe osłupienie.

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