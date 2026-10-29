Co dalej z Cheap Trick? Legendarny zespół odwołuje kolejne koncerty

Fani kultowej formacji Cheap Trick mają powody do niepokoju. Muzycy postanowili bowiem zawiesić działalność koncertową. Choć na oficjalnej stronie zespołu nadchodzące koncerty w ramach trasy All Washed Up wciąż widnieją w harmonogramie, to wygląda na to, że w przyszłym roku zespół nie będzie raczej występował. Kolejne obiekty informują o odwołanych datach.

Jako pierwsi komunikat opublikowali przedstawiciele amerykańskiego kompleksu Harrah's Cherokee Casino Resort, gdzie grupa miała zagrać w lutym 2027.

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W oświadczeniu opublikowanym przez obiekt możemy przeczytać:

Po wielu latach koncertowania i w obliczu mocno potrzebnej przerwy, zespół Cheap Trick zdecydował się udać na urlop na nieokreślony czas. W związku z tym wydarzenie zostało odwołane.

Wkrótce potem podobne komunikaty wydały kolejne miejsca, w tym organizatorzy Thunder by the Bay Music & Motors Festival na Florydzie ("Choć jesteśmy rozczarowani tą niespodziewaną wiadomością, szanujemy decyzję zespołu i życzymy im wszystkiego najlepszego" – napisali), Seminole Casino Hotel czy park rozrywki Wild Adventures w Georgii.

Na ten moment koncerty zaplanowane na listopad tego roku pozostają niezagrożone. Zespół, według rozpiski, ma powrócić na trasę 5 listopada i zagrać wówczas w Fort Wayne w stanie Indiana. Z kolei finał tej części trasy przewidziano na 22 listopada w Detroit. Bilety na te wydarzenia wciąż są w sprzedaży.

Należy też wspomnieć, że doniesienia o przerwie w koncertowaniu pojawiły się niedługo po tym, jak współzałożyciel i gitarzysta grupy, Rick Nielsen, miał problemy z oddychaniem i musiał na kilka minut opuścić scenę w trakcie jednego z występów.

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Formacja powstała w 1973 roku. Pierwszy album wypuściła natomiast cztery lata później. Prawdziwy przełom w historii Cheap Tick nastąpił w 1978 za sprawą koncertowego albumu Cheap Trick at Budokan. Nagrany w Tokio krążek z dnia na dzień zrobił z nich gwiazdy światowego formatu.

Na swoim koncie wspominana grupa ma takie przeboje, jak m.in. Surrender, The Flame czy I Want You To Want Me. Dyskografia Cheap Trick liczy na ten moment ponad dwadzieścia albumów, ostatni z nich ukazał się na półkach sklepowych w 2025.

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