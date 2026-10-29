U2 ogłaszają trasę koncertową po Europie w 2027 roku! Co z Polską?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-29 13:11

Już tylko kilkanaście dni dzieli nad od premiery niezwykle wyczekiwanego, nowego studyjnego albumu U2. Formacja, ku uciesze fanów, już kilka tygodni temu ogłosiła pierwsze koncertowe daty na 2027 roku, dając tym samym do zrozumienia, że nowy projekt będzie promować na żywo. Dokładnie na sam koniec października przyszedł czas na ogłoszenie na Europę. Co z Polską?

Członkowie zespołu U2 idą gęsiego brzegiem morza. O nowej trasie koncertowej w 2027 roku przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Już na początku tego roku stało się jasne, że zespół U2, po mających miejsce od niemal dwóch lat zapowiedziach, szykuje się do powrotu. Najpierw w lutym, a następnie w kwietniu światło dzienne ujrzały dwie EP-ki, na które złożył się wyłącznie premierowy materiał od Irlandczyków: Days of Ash oraz Easter Lily.

Na tym jednak, na szczęście, się nie skończyło. W lipcu premierę miał singiel Street of Dreams, który był pierwszą zapowiedzią niezatytułowanej jeszcze wtedy płyty. Jej szczegóły poznaliśmy w połowie września, wraz z premierą kolejnego singla, klimatycznego Silencio. Szesnaste studyjne wydawnictwo U2 zostało zatytułowane Carnaval de Luz i ukaże się już naprawdę niedługo, gdyż 13 listopada. Do tej pory poznaliśmy trzy single, a premierze The Greatest Show on Earth towarzyszyło ogłoszenie pierwszych dat w ramach światowej trasy "The Greatest Show on Earth Tour". Te zorientowane zostały na teren Ameryki Południowej, ale już wtedy było wiadomo, że jeszcze w październiku pojawią się wieści, dotyczące Europy.

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U2 ogłaszają szczegóły trasy koncertowej po Europie w 2027 roku

W końcu sam zespół za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaczął teasować, że wieści, dotyczącego Starego Kontynentu zostaną przekazane w czwartek 29 października.

Tego dnia tuż po godzinie 13:00 w końcu poznaliśmy szczegóły. Na ten moment grupa ogłosiła dwanaście dat, na próżno jednak szukać wśród nich Polski. Pierwszy koncert odbędzie się 26 kwietnia 2027 roku w Sztokholmie. Kolejno U2 odwiedzą Francję, Portugalię, Holandię, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy, kończąc serię występów 6 lipca w Mediolanie. W roli gości specjalnych na trasie wystąpi zespół Wolf Alice.

Polscy fani mogą uzyskać wcześniejszy dostęp do biletów, zamawiając „Carnaval De Luz” w przedsprzedaży w dowolnym formacie na MusicDrop.pl. Zamówienia złożone do piątku 30 października 2026 r. do godz. 13.00 uprawniają do otrzymania ekskluzywnego kodu umożliwiającego udział w przedsprzedaży biletów na trasę The Greatest Show On Earth. Kody wraz z linkiem do zakupu biletów będą wysyłane od wtorku 3 listopada od godz. 11.00. Przedsprzedaż dla osób, które zamówiły album, rozpocznie się w środę 4 listopada o godz. 10.00. Będzie to trzecia runda sprzedaży, po przedsprzedażach dla subskrybentów U2.com należących do Feedback Group i Hype Group. Oferta obejmuje również wcześniej złożone zamówienia — nie trzeba składać ich ponownie. Obowiązuje jeden kod na osobę. Wszystkie podane godziny odnoszą się do czasu polskiego. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 6 listopada o godz. 10.00 czasu lokalnego.

Już teraz plotkuje się, że zespół będzie występował także w 2028 roku. Czy to wtedy legenda zawita do Polski? Pozostaje wyczekiwać kolejnych informacji.

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