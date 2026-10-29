U2 ogłaszają trasę koncertową po Europie w 2027 roku! Co z Polską?

Już na początku tego roku stało się jasne, że zespół U2, po mających miejsce od niemal dwóch lat zapowiedziach, szykuje się do powrotu. Najpierw w lutym, a następnie w kwietniu światło dzienne ujrzały dwie EP-ki, na które złożył się wyłącznie premierowy materiał od Irlandczyków: Days of Ash oraz Easter Lily.

Na tym jednak, na szczęście, się nie skończyło. W lipcu premierę miał singiel Street of Dreams, który był pierwszą zapowiedzią niezatytułowanej jeszcze wtedy płyty. Jej szczegóły poznaliśmy w połowie września, wraz z premierą kolejnego singla, klimatycznego Silencio. Szesnaste studyjne wydawnictwo U2 zostało zatytułowane Carnaval de Luz i ukaże się już naprawdę niedługo, gdyż 13 listopada. Do tej pory poznaliśmy trzy single, a premierze The Greatest Show on Earth towarzyszyło ogłoszenie pierwszych dat w ramach światowej trasy "The Greatest Show on Earth Tour". Te zorientowane zostały na teren Ameryki Południowej, ale już wtedy było wiadomo, że jeszcze w październiku pojawią się wieści, dotyczące Europy.

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W końcu sam zespół za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaczął teasować, że wieści, dotyczącego Starego Kontynentu zostaną przekazane w czwartek 29 października.

Tego dnia tuż po godzinie 13:00 w końcu poznaliśmy szczegóły. Na ten moment grupa ogłosiła dwanaście dat, na próżno jednak szukać wśród nich Polski. Pierwszy koncert odbędzie się 26 kwietnia 2027 roku w Sztokholmie. Kolejno U2 odwiedzą Francję, Portugalię, Holandię, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy, kończąc serię występów 6 lipca w Mediolanie. W roli gości specjalnych na trasie wystąpi zespół Wolf Alice.

Polscy fani mogą uzyskać wcześniejszy dostęp do biletów, zamawiając „Carnaval De Luz” w przedsprzedaży w dowolnym formacie na MusicDrop.pl. Zamówienia złożone do piątku 30 października 2026 r. do godz. 13.00 uprawniają do otrzymania ekskluzywnego kodu umożliwiającego udział w przedsprzedaży biletów na trasę The Greatest Show On Earth. Kody wraz z linkiem do zakupu biletów będą wysyłane od wtorku 3 listopada od godz. 11.00. Przedsprzedaż dla osób, które zamówiły album, rozpocznie się w środę 4 listopada o godz. 10.00. Będzie to trzecia runda sprzedaży, po przedsprzedażach dla subskrybentów U2.com należących do Feedback Group i Hype Group. Oferta obejmuje również wcześniej złożone zamówienia — nie trzeba składać ich ponownie. Obowiązuje jeden kod na osobę. Wszystkie podane godziny odnoszą się do czasu polskiego. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 6 listopada o godz. 10.00 czasu lokalnego.

Już teraz plotkuje się, że zespół będzie występował także w 2028 roku. Czy to wtedy legenda zawita do Polski? Pozostaje wyczekiwać kolejnych informacji.

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