U2 zagra podczas przerwy rozgrywek NFL! Występ będzie transmitowany - gdzie i kiedy oglądać?

Wokół zespołu U2 w końcu naprawdę sporo się dzieje. Przypominamy, że formacja już na początku tego roku, niespodziewanie, bez żadnych zapowiedzi, wydała dwie bardzo dobrze przyjęte EP-ki: Days of Ash oraz Easter Lily. Nie był przy tym wszystkim tajemnicą fakt, że Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. i Adam Clayton pracują także nad materiałem na pełnoprawny, pierwszy od 2017 roku studyjny album, na którym znaleźć by się miały wyłącznie nowe kompozycje.

Pierwszy przedsmak wydawnictwa poznaliśmy już w lipcu tego roku za sprawą utworu Street of Dreams. Dopiero we wrześniu jednak, wraz z wydaniem kawałka Silencio, ogłoszone zostały szczegóły albumu. Nadchodząca, szesnasta już studyjna płyta U2 została zatytułowana Carnaval de Luz i ukaże się ona dosłownie za moment, 13 listopada. Wiadomo już także, że jej promocji towarzyszyć będzie trasa koncertowa. Póki co ogłoszono kilka dat, zorientowanych na Amerykę Południową, jeszcze w październiku jednak mamy poznać szczegóły wizyty U2 w Europie.

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U2 szykują się do występu w przerwie rozgrywek amerykańskiego futbolu

To jednak nie koniec aktywności, jakie U2 ma zaplanowane na nadchodzące tygodnie. Okazało się właśnie, że to irlandzka formacja będzie gwiazdą występu, który odbędzie się w przerwie w ramach jednego z meczy amerykańskiego futbolu, zorganizowanego przy okazji tegorocznego Tygodnia Święta Dziękczynienia NFL.

U2 wystąpią 26 listopada o godzinie 2:00 czasu polskiego, a więc już po premierze najnowszego albumu, podczas przerwy w rozgrywkach między Green Bay Packers z Los Angeles Rams. Tak mecz, jak i pokaz U2 będzie można oglądać za pośrednictwem platformy Netflix najpierw na żywo, a kolejno już pod postacią zapisu. Jak ogłasza streamingowy gigant, zaproszenie zespołu jest elementem świętowania jego przypadającego na ten rok 50-lecia.

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