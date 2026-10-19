Mick Jagger u boku młodszej o 44 lata ukochanej. Tak obecnie wyglądają

Mick Jagger to bez wątpienia jedna z największych, wciąż aktywnych ikon światowej sceny muzycznej. Od ponad sześciu dekad stoi na czele formacji The Rolling Stones, co zapewnia mu niekwestionowany status prawdziwej legendy rocka.

Choć artysta w tym roku obchodził 83. urodziny, wcale nie zamierza zwalniać tempa. Niedawno ukazał się dwudziesty piąty studyjny album legendarnej grupy zatytułowany „Foreign Tongues". Zespół nie wyruszył co prawda w trasę koncertową promującą płytę, jednak sam Jagger przyznał, że jest gotowy grać koncerty. Główną przeszkodą wydają się być problemy zdrowotne gitarzysty Keitha Richardsa, który zmaga się z artretyzmem i niechętnie podchodzi do pomysłu intensywnego koncertowania.

Mick Jagger zaręczył się! Muzyk stanie na ślubnym kobiercu po 80-tce?

Liczne romanse Micka Jaggera

Pomiędzy kolejnymi projektami muzycznymi i sesjami nagraniowymi, uwaga artysty skupia się na jego życiu prywatnym, które od lat jest tematem niezliczonych plotek. Muzyk znany jest z głośnych relacji z takimi gwiazdami jak Marianne Faithfull, Marsha Hunt, Carla Bruni czy L'Wren Scott. Zaskakującym może być fakt, że legendarny wokalista był żonaty tylko raz – jego wybranką w latach 1971-1978 była Bianca Jagger.

Niewykluczone jednak, że muzyk stanie na ślubnym kobiercu po raz drugi. W ubiegłym roku pojawiły się doniesienia o tym, że artysta zaręczył się ze swoją obecną partnerką, z którą tworzy szczęśliwy związek od wielu lat.

Mick Jagger i Melanie Hamrick w Londynie

Od ponad dekady u boku 83-letniego muzyka stoi Melanie Hamrick. Amerykańska choreografka i była baletnica jest młodsza od swojego partnera o 44 lata. W 2016 roku para powitała na świecie syna, Deveraux Octaviana Basila Jaggera. Rok temu tancerka potwierdziła medialne doniesienia o zaręczynach z liderem The Rolling Stones.

Mimo braku informacji o dacie ślubu, para niezmiennie celebruje wspólnie czas na wydarzeniach publicznych. Niedawno widziano ich w Londynie podczas jesiennej gali charytatywnej British Museum Ball, która odbyła się w słynnym muzeum. Fani zespołu i mediów plotkarskich z pewnością chętnie zobaczą najnowsze fotografie tej niezwykłej pary.

Oto jak dziś prezentują się Mick i Melanie na wspólnych zdjęciach: