Deep Purple odwołują WSZYSTKIE koncerty do końca roku! Ian Gillan zwrócił się do fanów

Deep Purple to zdecydowanie jeden z najaktywniejszych zespołów, jeśli weźmiemy pod uwagę największe świata rocka i metalu. Od powstania formacji już dosłownie za moment minie równo sześćdziesiąt lat i nic nie wskazuje na to, aby miała ona zamiar jakkolwiek zwalniać tempo.

Brytyjska ikona hard rocka wydała w lipcu tego roku swój dwudziesty czwarty studyjny album, zatytułowany SPLAT!. Jeszcze przed jego premierą - jak również i po - grupa bardzo dużo koncertowała. Od 2022 roku Deep Purple zagrali w Polsce cztery koncerty, z czego ostatni zaledwie na początku października tego roku. Wiadomo już także, że zespół nad Wisłę powróci w 2027. Wraz z Alice Cooperem i Europe zagra on w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie w ramach wydarzenia "Forever Loud".

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Deep Purple nie będą już występować w tym roku! Ian Gillan wydał oświadczenie

Niestety, na koncertowej wyciecze Deep Purple pojawiły się poważne problemy. W sobotę 31 października na kontach zespołu w mediach społecznościowych pojawiło się ważne oświadczenie. Za jego pośrednictwem grupa poinformowała, że zmuszona jest odwołać dwa koncerty: w Lipsku i w Hamburgu.

Jako powód takiego stanu rzeczy podano "nagły incydent medyczny, któremu uległ Ian Gillan". W jego wyniku wokalista był hospitalizowany. Najbliższy występ Deep Purple miał się odbyć we wtorek 3 listopada w Dortmundzie i już wiadomo, że nie dojdzie on do skutku.

Ian Gillan zwrócił się do fanów

W poniedziałek 2 listopada zespół wydał kolejne oświadczenie, w którym do fanów zwrócił się już bezpośrednio sam Ian Gillan. Muzyk potwierdza, że podczas pobytu w Lipsku doznał problemów zdrowotnych, w wyniku których trafił do szpitala. Jak wyjaśnia, miał nadzieję, że otrzyma zgodę na kontynuowanie trasy, teraz już jednak wie, że wiązałoby się to z poważnym ryzykiem dla jego zdrowia.

W związku z zaistniałą sytuacją Deep Purple podjęli decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na ten rok koncertów po Europie i Wielkiej Brytanii. Muzyk przeprasza za komplikacje, dziękując równocześnie za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia.

Drodzy Przyjaciele, Dziękuję Wam za wszystkie dobre życzenia i okazane wsparcie w ciągu ostatnich kilku dni. To dla mnie naprawdę bardzo wiele znaczy. Podczas pobytu w Lipsku miałem problemy zdrowotne, które wymagały pilnej interwencji medycznej w szpitalu. Miałem nadzieję, że otrzymam zgodę lekarzy na kontynuowanie trasy koncertowej aż do jej zakończenia, jednak wiązałoby się to z bardzo poważnym ryzykiem dla mojego zdrowia. W związku z tym, po konsultacji z moim zespołem medycznym i kierownictwem, podjęliśmy decyzję o przełożeniu pozostałych koncertów europejskiej i brytyjskiej trasy do odwołania. Bardzo przepraszam za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować, ale jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Dziękuję Wam za wyrozumiałość. Pozdrawiam serdecznie, Ian Gillan - brzmi oświadczenie Iana Gillana.

Oto najlepsze utwory Deep Purple: