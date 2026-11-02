Dave Grohl wspomina podkradnięcie Taylora Hawkinsa z zespołu Alanis Morissette. "Wiedziałem, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi"

Dave Grohl, lider Foo Fighters, po raz kolejny powrócił pamięcią do początków relacji z perkusistą Taylorem Hawkinsem, który – niestety – przedwcześnie odszedł z tego świata w 2022 roku mając 50 lat.

Perkusista dołączył do FF w 1997 i nagrał z formacją osiem albumów studyjnych. W programie Jimmy Kimmel Live!, gdzie Grohl wyjawił kulisy ich pierwszego spotkania. W tamtym czasie Hawkins grał w zespole dowodzonym przez Alanis Morissette.

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Nasz pierwszy album ukazał się w podobnym czasie, co debiut Alanis. Graliśmy razem mnóstwo festiwali i koncertów radiowych. Właśnie wtedy po raz pierwszy spotkałem Taylora za kulisami. Podchodzi do mnie ten blondyn wyglądający jak surfer i mówi: "Siemanko, stary, uwielbiam twój zespół, jesteście niesamowici". Już w tamtej chwili wiedziałem i pomyślałem sobie: "Oho, będziemy najlepszymi przyjaciółmi do końca życia" – powiedział wokalista i gitarzysta Foo Fighters.

Co ciekawe, sama Alanis Morissette miała swój udział w całej tej historii. Widać, że muzycy dobrze się dogadują, zapytała Hawkinsa wprost: "Co zrobisz, kiedy Dave poprosi cię, żebyś został jego perkusistą?". Wokalistka, jak się okazało, przewidziała przyszłość. Perkusista dokończył trasę z Morissette w ramach promocji słynnego albumu Jagged Little Pill, a w marcu 1997 oficjalnie dołączył do składu FF. Przypomnijmy, że zadebiutował na płycie There Is Nothing Left To Lose z 1999.

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Zespół The Pretty Reckless, dowodzony przez wokalistkę Taylor Momsen, zaprezentował właśnie nową wersję swojego utworu About You. W nagraniu, co ciekawe, gościnnie wzięli udział muzycy Foo Fighters – Dave Grohl, a także Pat Smear. Pierwszy z nich zasiadł za perkusją i wsparł wokalnie Momsen, a drugi ubarwił całość swoimi partiami gitarowymi.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Foo Fighters: