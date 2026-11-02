Zacky Vengeance z Avenged Sevenfold broni sztucznej inteligencji. I to w dodatku w oświadczeniu napisanym przez AI!
Temat sztucznej inteligencji w sztuce od wielu miesięcy dzieli środowisko muzyczne. I wywołuje spore dyskusje. Gitarzysta Avenged Sevenfold nie ma zdecydowanie problemu z nowymi technologiami. Zacky Vengeance stanął ostatnio w obronie generatywnej sztucznej inteligencji.
Muzyk zareagował na platformie X (dawniej Twitter) na wpis jednego z fanów, który stwierdził, że grafiki tworzone przez AI powinny "spłonąć". Vengeance odpowiedział na to jednoznacznie: technologię tę przyjmuje z otwartymi ramionami.
Muzyk zaznaczył, że choć kocha tradycyjną sztukę i utalentowanych ludzi, którzy ją tworzą (zaliczając do tego grona również samego siebie), to jego doświadczenia z branży nie są najlepsze.
Większość projektantów, z którymi współpracowałem przez ostatnie 20 lat, jest leniwa i pozwoliła, by sztuczna inteligencja zastąpiła ich samych z powodu samozadowolenia i chciwości. Wolę moje prompty, zbiorową świadomość i wydajność przyszłości. To tylko moje zdanie, ale w pełni to akceptuję. A poza tym... to i tak nas wszystkich zabije – napisał gitarzysta Avenged Sevenfold.
Żeby przypieczętować swoje stanowisko, muzyk opublikował kolejny wpis. Przyznał wprost, że do jego napisania... użył programu AI.
– Każdy większy postęp technologiczny spotykał się z lękiem i oporem. Z AI nie jest inaczej. To nie śmierć kreatywności czy ludzkiej pomysłowości, ale rozszerzenie tego, co możliwe. Problemem nie jest sama technologia, ale to, jak ludzie postanawiają z niej korzystać. Odrzucenie AI nie powstrzyma postępu. Nauczenie się odpowiedzialnego jej wykorzystania pomoże ukształtować przyszłość – dodał Vengeance.
Co ciekawe: wspomniane wpisy zostały już usunięte przez muzyka. – Nadal popieram AI, nie zważając na strach przed tym, że sekcja komentarzy stanie się krucjatą przeciwko mnie z powodu moich poglądów na tę sprawę – podsumował gitarzysta.
Avenged Sevenfold udostępnił w sieci EP-kę z premierowymi utworami
Formacja Avenged Sevenfold, bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi, wypuściła do sieci, pod koniec lipca 2026, premierową EP-kę zatytułowaną Statica. Zespół porzuca na niej metalowy czad na rzecz... futurystycznych, elektronicznych brzmień. Na wydawnictwie znalazły się cztery utwory. Całość trwa nieco ponad 18 minut.