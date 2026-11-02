Bryan Adams napisał kiedyś dwa utwory dla Kiss. Teraz je odświeżył

Nie każdy być może o tym wie, ale w latach osiemdziesiątych Bryan Adams napisał dwa utwory dla formacji Kiss. Ten kanadyjski artysta jest współautorem Rock And Roll Hell oraz War Machine, czyli numerów, które znalazły się na albumie Creatures of the Night (1982).

W 2024 roku Adams postanowił do wspomnianych kompozycji powrócić. Muzyk założył bowiem swoją własną wytwórnię płytową Bad Records, a jej pierwszym wydawnictwem jest 7-calowy winylowy singiel, na którym znalazły się jego wersje utworów z dorobku grupy Kiss.

Kiss - największe przeboje legendy rocka

Byłem wówczas zachwycony możliwością współpracy z nimi. Byłem spłukanym autorem piosenek, przyszło więc to w idealnym momencie. Siedząc z zespołem, Gene [Simmons, basista i wokalista Kiss – przyp. red.] puścił mi ten fantastyczny basowy riff, który stał się podstawą dla "War Machine". Próbowałem wymyślić temat, który mógłby pasować do riffu, oraz tytuł. Był to hołd złożony postaci z komiksu – powiedział Bryan Adams.

– "Rock And Roll Hell" to właściwie piosenka Jima [Vallence'a, który przez lata współpracował z Adamsem], która została wydana kilka lat wcześniej przez Bachman-Turner Overdrive. Zasugerowałem, abyśmy napisali ją ponownie z Kiss, ponieważ tematy piekła i wojny w tamtym czasie zajmowały pierwsze miejsca. To niewiarygodne, że te motywy, niestety, mają realne znaczenie w dzisiejszym świecie. Jestem bardzo wdzięczny chłopakom z Kiss za to, że dali mi wtedy szansę – dodał.

Wydanie winylowe ukazało się na rynku 30 sierpnia 2024. Jako pierwszy w serwisach streamingowych znalazł się Rock And Roll Hell. Powstał też teledysk do tego utworu, który udostępniamy poniżej. Został on nakręcony na dachu Royal Albert Hall, kultowej sali koncertowej znajdującej się w Londynie.

Bryan Adams ponownie zagra w Polsce

W tym roku Bryan Adams ponownie wystąpi w naszym kraju. Kanadyjski artysta wystąpi 11 grudnia w PreZero Arenie w Gliwicach w ramach kontynuacji trasy koncertowej „Roll with the Punches”!

Oto najważniejsze momenty w karierze zespołu Kiss:

6