Taylor Momsen przebrała się za Angusa Younga na Halloween! Tak pokazała się na głośnej imprezie

W tym roku wszystkie osoby, które na różne sposoby świętują Halloween, miały ku temu świetną okazję. Tym razem święto duchów, potworów, wszystkiego co mroczne i makabryczne przypadło w sobotę, co stworzyło idealną okazją do organizacji zabaw, domówek oraz imprez tematycznych.

Swoje organizowali także oczywiście przedstawiciele i przedstawicielki Hollywood. Jedno z najgłośniejszych branżowych halloweenowych wydarzeń od lat już organizuje Heidi Klum. Niemiecka supermodelka co roku szokuje kolejnymi przebraniami. Nie inaczej było także i tym razem! Klum przybyła na miejsce zabawy w ambulansie, z którego wyłoniła się pod postacią.. własnej, odciętej dłoni!

Rockowe piosenki na Halloween

Taylor Momsen zaskoczyła prawdziwym rockowym przebraniem w ramach tegorocznego Halloween!

Okazuje się, że na organizowanej przez supermodelkę imprezie pojawiła się także Taylor Momsen. Liderka i frontmanka zespołu The Pretty Reckless swoim przebraniem postanowiła pokłonić się rockowej kulturze, której od lat jest już ważną częścią - i równocześnie oddać hołd jednemu ze swoich idoli.

Otóż Taylor Momsen wystąpiła na niebieskim dywanie w ramach "Heidi Klum Halloween" w niezwykle charakterystycznym czerwonym mundurku, którego elementami były krótkie spodenki, luźno zawiązany krawat i charakterystyczna czapka z daszkiem. Do tego wokalistka dzierżyła w ręku gitarę, co od razu dało do zrozumienia, że postanowiła ona pojawić się na słynnej imprezie przebrana za samego Angusa Younga!

Przypominamy, że zespół AC/DC jest wyjątkowo bliski grupie The Pretty Reckless. Australijska ikona hard rocka zaprosiła młodszą koleżankę i kolegów po fachu, aby Ci występowali w roli supportów na zakończonej już trasie "Power Up World Tour".

Zobacz, jak Taylor Momsen zaprezentowała się na tegorocznym Halloween: