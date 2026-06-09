Ludzie z branży ostrzegali Taylor Momsen przed fanami AC/DC. "To będzie najtrudniejsza trasa, jaką w życiu zrobicie"

Formacja The Pretty Reckless, dowodzona przez wokalistkę Taylor Momsen, ma ogromne doświadczenie w graniu przed ikonami. Muzycy otwierali chociażby koncerty The Rolling Stones. W 2024 roku zespół wyruszył natomiast na wspólną trasę z AC/DC. Przed jej rozpoczęciem Momsen otrzymała sporo telefonów od ludzi z branży z... ostrzeżeniem.

Dzień, w którym zespół AC/DC zagrał swój pierwszy koncert. Ikona zadebiutowała ponad 50 lat temu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To całkiem zabawna historia. Kiedy dostaliśmy tę trasę, odebrałam sporo telefonów od ludzi z branży, którzy ostrzegali mnie przed tą rzekomo trudną publicznością. Mówili: "Hej, tak tylko żebyś wiedziała – gratulacje, ale to będzie najtrudniejsza trasa, jaką w życiu zrobicie. Bądźcie przygotowani na to, że wygwiżdżą Was ze sceny. Publiczność AC/DC jest lojalna i liczy się dla nich tylko AC/DC. Oni nie chcą was na tej scenie, czekają tylko, aż z niej zejdziecie" – powiedziała Momsen w rozmowie z Rock Antenne.

Rzeczywistość – na szczęście – okazała się jednak o wiele bardziej łaskawa. Zespół The Pretty Reckless został bardzo ciepło przyjęty przez fanów australijskiej formacji. Gdy jednak pojawiają się pewne problemy, to wokalistka ma na to swój sposób.

– Jeśli pod samą sceną widzę jedną lub dwie osoby, które wyglądają na niezainteresowane, moim celem staje się przeciągnięcie ich na naszą stronę do końca koncertu. Gram wtedy w taką małą gierkę sama ze sobą i jak dotąd ani razu w niej nie przegrałam – podsumowała Momsen.

Nowy album The Pretty Reckless nadchodzi wielkimi krokami

Piąty studyjny album zespołu The Pretty Reckless, zatytułowany Dear God, ukaże się na rynku 26 czerwca 2026 nakładem Fearless Records. Na płytę złoży się 14 premierowych kompozycji.

– To było ciekawe doświadczenie. Nagrywaliśmy ten album w przerwach między trasami z AC/DC, co było dla nas czymś nowym. W pewnym sensie przypomniało mi to czasy dzieciństwa, kiedy pracowałam na dziesięciu etatach naraz i w międzyczasie tworzyłam materiał, który ostatecznie stał się "Light Me Up" [chodzi o debiutancki album The Pretty Reckless - przyp. red.]. Pod jednym względem było to podobne – wymagało życia w ciągłym rozkroku i silnego szufladkowania spraw w głowie. Jestem w tym dobra, ale z drugiej strony bywało to wyzwaniem, zwłaszcza w sensie artystycznym – powiedziała Momsen w podcaście The Mistress Carrie.

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