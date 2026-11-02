Airbag zmierzają do Warszawy! Norwegowie przywiozą premierowy materiał

Airbag wracają do Polski! Koncert w Warszawie już w listopadzie

Airbag, jedna z najważniejszych formacji na norweskiej scenie rocka progresywnego, ponownie odwiedzi Polskę, co z pewnością ucieszy liczne grono fanów w naszym kraju. Zespół, którego styl często porównywany jest do dokonań Pink Floyd czy Porcupine Tree, znany jest z tworzenia niezwykłych, kinematograficznych pejzaży dźwiękowych, łączących rockową energię ze skandynawską melancholią.

Ich powrót do Polski jest odpowiedzią na niezwykle ciepłe przyjęcie podczas poprzednich tras koncertowych, które udowodniły, że muzycy mają tu solidną i wierną publiczność. Warszawski występ będzie częścią większej, obejmującej trzy miasta trasy, która zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych jesieni dla miłośników ambitnych, rockowych brzmień. To doskonała okazja, by na żywo doświadczyć unikalnej atmosfery, z której słyną koncerty Norwegów.

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Airbag w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani zespołu Airbag mogą już rezerwować czas w swoich kalendarzach na to wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Długo wyczekiwany koncert norweskiej grupy odbędzie się 5 listopada 2026 roku w Warszawie. Muzycy wystąpią na scenie obiektu Terminal Kultury Gocław, który ugości ich w ramach międzynarodowego tournée.

Trasa promuje doskonale przyjęty, szósty album studyjny zespołu zatytułowany "The Century of the Self", który ukazał się w 2024 roku. Jak zapowiadają sami artyści, podczas koncertu nie zabraknie jednak niespodzianek. Airbag wiosną 2026 roku rozpoczął pracę nad zupełnie nowym materiałem, dlatego istnieje duża szansa, że publiczność w Polsce usłyszy premierowe kompozycje jako jedna z pierwszych na świecie. Za organizację całego wydarzenia odpowiada agencja Rock-Serwis Agency Piotr Kosiński, a patronat radiowy objęło Radio Rockserwis FM.

DATA KONCERTU: 5 listopada 2026 r.

5 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Terminal Kultury Gocław

Terminal Kultury Gocław GODZINA: 20:00

Airbag w Warszawie 2026 – BILETY, CENA

Wejściówki na listopadowy koncert zespołu Airbag w Warszawie są już dostępne w sprzedaży, więc fani nie powinni zwlekać z ich zakupem. Bilety można nabywać za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji, co gwarantuje bezpieczeństwo i pewność transakcji. Sprzedaż prowadzą platformy biletowe Eventim oraz Ticketmaster.

Dodatkowo, specjalne bilety kolekcjonerskie, będące nie lada gratką dla najwierniejszych fanów, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej organizatora, czyli Rock-Serwis. Ceny wejściówek zostały zróżnicowane w zależności od wybranego miejsca na koncercie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy cennik, który pozwoli zaplanować udział w tym wyjątkowym muzycznym wieczorze.

Miejsca stojące: 179,00 zł

Miejsca siedzące: 229,99 zł