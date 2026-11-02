Prawdziwa metalowa uczta w Warszawie! Suicide Silence na czele potężnego składu

Metalowa uczta w Warszawie! Suicide Silence zagrają w Proximie

To będzie prawdziwa gratka dla fanów ciężkich brzmień! Jedni z najważniejszych przedstawicieli deathcore’u, czyli Suicide Silence, wracają do Polski. Zespół zagra 9 maja 2027 roku w warszawskim klubie Proxima w ramach trasy Cursed Since Birth European Tour. Na scenie nie pojawią się jednak sami – towarzyszyć im będzie wyjątkowo mocny skład.

Swagmaster | Człowiek z metalu Eska ROCK

Ikony gatunku z nową płytą

W świecie metalu często tworzy się rankingi „wielkiej czwórki” poszczególnych gatunków. W przypadku deathcore’u na szczycie takich list niemal zawsze pojawia się Suicide Silence. Ich album „The Cleansing” oraz cała twórczość z nieżyjącym już wokalistą Mitchem Luckerem, który zmarł w 2012 roku, to absolutne kamienie milowe dla sceny. Zespół nie zwalnia jednak tempa.

Po dołączeniu do składu Hernana „Eddiego” Hermidy, formacja z Kalifornii regularnie dostarcza fanom potężną dawkę miażdżącej muzyki. Już wkrótce, bo 20 listopada, ukaże się ich kolejna płyta zatytułowana „Graceless”, a koncert w Warszawie będzie doskonałą okazją, by usłyszeć nowy materiał na żywo.

Włoski death metal i symfoniczny rozmach

Gościem specjalnym na całej trasie będzie włoska formacja Fleshgod Apocalypse. To prawdziwi mistrzowie symfonicznego death metalu, którzy w unikalny sposób łączą brutalność z majestatycznymi, orkiestrowymi aranżacjami i podniosłymi melodiami. Swój styl sami nazywają „opera metalem”.

Wydany w 2024 roku album „Opera” pokazał, że grupa wciąż rozwija swoją formułę, mieszając ekstremalny metal z elementami teatralnymi i inspiracjami muzyką operową. Ich występy to zawsze imponujące widowiska.

Australijskie wsparcie na otwarcie wieczoru

Wieczór w Proximie otworzą dwa składy z Australii. Jako pierwszy na scenie pojawi się deathcore’owy To The Grave. Zespół w swojej twórczości porusza m.in. wątki weganizmu i okrucieństwa wobec zwierząt. Grupa promuje swoją najnowszą płytę „Liberation Front”.

Po nich wystąpi The Gloom In The Corner. To metalcore’owa formacja, której działalność opiera się na rozbudowanym koncepcie fabularnym. Każda kolejna płyta to nowy rozdział opowiadanej przez nich historii. Na początku 2026 roku ukazał się ich album „Royal Discordance”.

Suicide Silence w Polsce – kiedy i gdzie kupić bilety?

Koncert Suicide Silence z gościnnym udziałem Fleshgod Apocalypse oraz supportem To The Grave i The Gloom In The Corner odbędzie się 9 maja 2027 roku w klubie Proxima w Warszawie. Przedsprzedaż biletów Promoter Presale ruszy już w środę, 4 listopada, o godzinie 10:00. Otwarta sprzedaż rozpocznie się w piątek, 6 listopada, również o 10:00.