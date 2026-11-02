Tomasz "Demolka" Molka nie żyje. Polski perkusista metalowy zmarł nagle

Tragiczna informacja przekazana została w poniedziałek 2 listopada za pośrednictwem oficjalnego konta Studia Tatuażu Demolka Tat2 na Facebooku. Przekazano we wpisie, że zmarł Tomasz "Demolka" Molka, czyli założyciel tego miejsca, polskim fanom i fankom ciężkich brzmień bardzo dobrze znany także jako perkusista.

Jak napisano, artysta zmarł nagle, pozostawiając w smutku bliskich i współpracowników. Dodano:

Tomek był nie tylko twórcą naszego studia, ale przede wszystkim naszym przyjacielem. Człowiekiem, który otworzył nam drogę do spełniania marzeń. Z ogromnym zaangażowaniem budował to miejsce oraz tworzył społeczność ludzi połączonych wspólną pasją do tatuażu i muzyki. Pozostanie na zawsze częścią historii Studia Demolka. W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Tomka, składając im najszczersze wyrazy współczucia. Jednocześnie prosimy o uszanowanie prywatności Rodziny, Bliskich oraz całego zespołu Studia Tatuażu Demolka, a także o wyrozumiałość i powstrzymanie się od pytań dotyczących okoliczności tego wydarzenia - brzmi fragment opublikowanego oświadczenia.

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Tomasz "Demolka" Molka i świat polskiego metalu

Tomasz "Demolka" Molka od lat był najbardziej kojarzony z zespołem NoNe. Formacja ta powstała w Bydgoszczy w 1999 roku i po popisaniu kontraktu z wytwórnię Metal Mind Productions wydała swoją debiutancką płytę - No One. W kolejnych latach formacja nagrywała i zdobywała coraz większe uznanie, dzięki czemu została zaangażowana do supportowania takich ikon metalu, jak Machine Head oraz Soulfly.

Sam Tomasz "Demolka" Molka był częścią grupy od jej początków, aż do dnia swojej śmierci i brał także udział w nagraniach jej najbardziej aktualnej płyty - Beyond The Light, wydanej dziewięć lat po poprzedniczce. Poza macierzystą formacją, Molka współpracował z kapelami Flapjack, Sweet Noise czy z Acid Drinkers - przez lata był technicznym bębniarza Macieja "Ślimaka" Starosty

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