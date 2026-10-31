Paweł Tucholski nie żyje. To jego głosem mówił Simba z "Króla Lwa"

Paweł Tucholski i jego dorobek artystyczny. Jakie role stworzył aktor?

Przyszły artysta przyszedł na świat w 1969 roku, a w trakcie swojej kariery realizował się w teatrze, musicalu, dubbingu oraz filmie. Swoje umiejętności warsztatowe Paweł Tucholski zdobywał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i w poznańskim Studium Wokalnym, co pozwoliło mu połączyć grę aktorską ze świetnym przygotowaniem muzycznym. Przez wiele lat uważano go za jednego z najbardziej wszechstronnych wykonawców na rodzimej scenie muzycznej.

W swoim dorobku musicalowym zgromadził wiele wyrazistych ról na czołowych polskich scenach, występując w stołecznych teatrach Dramatycznym i Roma, w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Wśród jego najważniejszych kreacji wymienia się postać dr. Jekylla i mr. Hyde'a w słynnym musicalu "Jekyll & Hyde" oraz główną rolę w "Shreku". Ponadto grał Amosa i Mary Sunshine w "Chicago", księdza Frollo w widowisku "Notre Dame l'histoire", a także pojawiał się w obsadzie "Człowieka z La Manchy" oraz "Grease".

Wokalista odnosił również sukcesy w dziedzinie piosenki aktorskiej, zdobywając dwukrotnie nagrodę na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz tworząc i wykonując własny recital pod tytułem "Trup i walc". Masowa widownia kojarzyła go przede wszystkim z występów dubbingowych, gdyż to właśnie on podłożył głos dorosłemu Simbie w produkcji "Król Lew" z 1994 roku i zagrał głównego bohatera w animacji "Aladyn". Artysta grał też w filmach i serialach telewizyjnych, takich jak "Klan", "Złotopolscy", "Miodowe Lata" czy "Młode wilki", a także wziął udział w rozrywkowym show "Twoja twarz brzmi znajomo".

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Nagła śmierć Pawła Tucholskiego. Dopiero co dołączył do teatru w Gliwicach

Jeszcze 27 października 2026 roku przedstawiciele Teatru im. Różewicza w Gliwicach oficjalnie komunikowali, że Paweł Tucholski zasilił stały zespół aktorski tej śląskiej placówki. W tamtym momencie nikt nie przypuszczał, że wkrótce wydarzy się tragedia.

Wiadomość o zgonie utalentowanego artysty podał serwis Broadway w Polsce. Z przekazanych informacji wynika, że Paweł Tucholski zmarł nagle w dniu 30 października 2026 roku, co potwierdzili już znajomi cenionego aktora.

Dotarła dziś do nas bardzo smutna wiadomość. Wiadomość, na którą nikt z nas nie był gotowy. Odszedł Paweł Tucholski. Dla wielu znakomity aktor, artysta o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym głosie, którego kreacje na scenie, przed kamerą i za mikrofonem pozostaną z nami na zawsze. Dla nas jednak przede wszystkim wspaniały kolega, z którym wspólna praca była prawdziwą przyjemnością. Pawle, będziemy pamiętać Twój uśmiech, niebanalne poczucie humoru, życzliwość i profesjonalizm, z którym podchodziłeś do swojej pracy. Na zawsze pozostanie z nami również Twoja niezapomniana kreacja Kajfasza w „Jesus Christ Superstar” - spektaklu, na który co roku tak czekamy... Dziękujemy za wspólny czas, wszystkie spotkania i emocje, które nam podarowałeś. Będzie nam Ciebie brakowało