Fontaines D.C. zmierzają do Łodzi. Sprawdź najważniejsze informacje o koncercie

Fontaines D.C. zagrają w Łodzi! Zespół szykuje wielkie zmiany

Fani irlandzkiej grupy Fontaines D.C. mają powody do radości! Zespół, który zdobył uznanie dzięki swoim mocnym, postpunkowym brzmieniom, wystąpi 31 października 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert będzie częścią trasy promującej ich najnowszy, piąty album zatytułowany Dopamine Chamber, który okazał się być prawdziwą rewolucję w ich dotychczasowej twórczości.

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Nowy album to "komora dopaminowa"

Wydana już płyta „Dopamine Chamber” to najbardziej odważny i zaskakujący krok w karierze zespołu. Grupa, w składzie Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan i Tom Coll, zaprezentowała odejście od surowego, gitarowego grania na rzecz kompozycji, które sami określają jako „najbardziej zmysłowe i wciągające”, jakie do tej pory stworzyli. Album, który ukazał się 16 października, porusza temat poszukiwania przyjemności w świecie zmierzającym ku kryzysowi. Wokalista Grian Chatten wprost wyjaśnia, czego mogą spodziewać się słuchacze. „Ten album działa jak tytułowa komora dopaminowa. Wchodzisz do środka, a my testujemy na Tobie utwory, które mają zmieniać Twój nastrój i stan umysłu” – mówi artysta.

"Stoimy na progu zupełnie nowego etapu"

Zespół nigdy nie bał się eksperymentów, co udowodnił na przestrzeni pięciu albumów – od „Dogrel” (2019), przez hitowe „Skinty Fia” (2022), które zdobyło szczyty list przebojów, aż po platynowe w Wielkiej Brytanii „Romance” (2024). Nowy materiał to jednak coś zupełnie innego. Jak wyjaśnia Chatten: „Mam silne poczucie, że stoimy na progu zupełnie nowego etapu – nowej formy tego, co znaczy być człowiekiem”. Za produkcję płyty odpowiada James Ford, a materiał powstawał w Londynie, na angielskiej wsi oraz w sycylijskim Palermo. To właśnie tam wokalista nagrywał swoje partie w dość nietypowych warunkach – w improwizowanej kabinie zrobionej z poduszek i materacy.

Największa trasa w karierze i szczytny cel

Koncert w Łodzi jest częścią ogromnej, europejskiej trasy koncertowej, która obejmie aż dwadzieścia występów. Rozpocznie się ona 21 października w Lizbonie, zaledwie pięć dni po premierze płyty, a zakończy wielkim finałem 27 listopada w londyńskiej O2 Arenie. To największe tego typu przedsięwzięcie w historii zespołu. Warto dodać, że wydarzenie ma również wymiar charytatywny. Zespół Fontaines D.C. wspiera organizację War Child UK, która pomaga dzieciom dotkniętym przez wojnę. Z każdego sprzedanego biletu 1 euro zostanie przekazane na rzecz ochrony, edukacji i obrony praw najmłodszych.

Koncert jest w pełni wyprzedany! Oto jego czasówka:

18:00 - wejście

19:30 - Chalk

20:30 - Fontaines D.C.

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