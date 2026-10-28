Nosisz koszulkę zespołu, którego nie znasz? Aktorka Jenna Ortega powiedziała, co o tym sądzi

Klasyczna czarna koszulka z żółtym logo Nirvany, ikoniczny język The Rolling Stones czy mroczna grafika z płyt Iron Maiden i Metalliki. Jeszcze kilkanaście lat temu ich założenie było jasną deklaracją przynależności do konkretnej subkultury. Dziś merch legend rocka czy metalu trafia na wieszaki najpopularniejszych sieciówek odzieżowych, więc mogą go nosić, tak naprawdę, wszyscy.

Zjawisko to doprowadziło do powstania w środowisku rockowym i metalowym zjawiska tzw. gatekeepingu. Chyba każdy z nas był świadkiem – lub chociaż słyszał o – sytuacji, w której "ortodoksyjny" fan podchodzi do osoby w koszulce np. AC/DC i rzuca: "Skoro to twój ulubiony zespół, to wymień przynajmniej ich trzy utwory".

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Tak więc: czy wolno nosić koszulkę z logo zespołu, jeśli nie zna się ani jednego jego utworu? Ten temat, co zaskakujące, potrafi naprawdę mocno polaryzować w sieci. Aktorka Jenna Ortega postanowiła zabrać głos w tym temacie. Przyznała wprost, że sama nie raz padła ofiarą pedantycznych fanów. Nic więc dziwnego, że Ortega, która słucha m.in. Nine Inch Nails czy Deftones, wyraziła ogromną irytację tego typu postawą.

Koszulki z zespołami są świetne, zwłaszcza te vintage’owe. Całkowicie się więc nie zgadzam z sytuacją, gdy ktoś próbuje wyskoczyć z tekstem: "Wymień ich trzy piosenki!". Człowieku, dlaczego w ogóle cię to obchodzi? Dlaczego aż tak bardzo ci na tym zależy? Niech sobie ktoś nosi tę koszulkę – powiedziała Ortega w rozmowie z portalem LADBible.

Aktorka przytoczyła też czysto prozaiczne i życiowe powody założenia jakiegoś ubrania. Jak zauważyła, wybór stylizacji danego dnia może być dziełem przypadku – np. ktoś obleje cię napojem i musisz szybko kupić cokolwiek do przebrania w pierwszym napotkanym sklepie z ubraniami. Sytuacje losowe przecież się zdarzają...

Metallica łączy siły z Adidasem. To wszystko z okazji rezydentury zespołu w hali Sphere w Las Vegas

Z okazji startu głośnej rezydentury "Life Burns Faster" w potężnej hali Sphere w Las Vegas muzycy Metalliki postanowili połączyć siły z marką Adidas. W projekcie połączono kultowe logo Adidas Trefoil z charakterystyczną grafiką i motywami znanymi z twórczości Metalliki.

W ramach serii pojawiły się m.in. t-shirty. Merch trafił do sprzedaży 30 września 2026. Można go kupić bezpośrednio chociażby w sklepie internetowym Adidasa.

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