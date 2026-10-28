200 najlepszych rockowych piosenek XXI wieku według "Rolling Stone". Taylor Swift lepsza od System of a Down?!

Historia muzyki rockowej liczy sobie już około siedem dekad. Już w latach 50. zaczęły powstawać pierwsze kompozycje w stylu 'rockabily', karierę rozpoczynał wtedy także, nazywany "Królem rock and rolla" Elvis Presley. To w kolejnej dekadzie zaś w muzycznym świecie pojawiać zaczęły się zespoły, postrzegane po dziś dzień za kluczowe dla gitarowych brzmień, by wymienić The Beatles, The Rolling Stones, The Doors i wiele, wiele, wiele innych.

Wraz z nastaniem każdej kolejnej dekady ciężkie brzmienia ulegały zmianom i przeobrażeniom, doprowadzając chociażby do narodzin muzyki metalowej. Choć zdaniem wielu i wiele, po pełnych sukcesów dla rocka latach 70., 80., i 90. obecnie w gitarowym świecie nie dzieje się już nic tak przełomowego, jak w tych dekadach (o tym, czy aby na pewno przekonamy się z pewnością za jakiś czas), to rock, metal alternatywa nadal istnieją i wciąż poznajemy nowe utwory, utrzymywane w tych klimatach

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

To najlepsze rockowe utwory XXI wieku (do tej pory)?

Słynny magazyn "Rolling Stone" postanowił stworzyć ranking aż 200 najlepszych rockowych piosenek, które ujrzały światło dzienne wraz z nastaniem XXI wieku. Redakcja zaznacza, że mowa tu o utworach, które ukazały się "na dzień dzisiejszy" i we wstępie dodaje, że na swojej liście umieściła niezwykle szeroko pojmowane ujęcia muzyki rockowej.

Tym samym już na miejscu 199. pojawia się Noah Kahan z kompozycją American Cars, a ciekawostek w zestawieniu jest dużo więcej. Owszem, pojawiają się na nich dobrze nam znane formacje, jak Slipknot, Incubus, Velvet Revolver, King Gizzard and the Lizard Wizard, Sum 41, The Rolling Stones (dzięki kompozycji ‘Whole Wide World z płyty Hackney Diamonds), Metallica, Prince, Foo Fighters - i to nie za sprawą jednego, a kilku kawałków - Jet i oczywiście Are You Gonna Be My Girl, Arch Enemy, Neil Young and Crazy Horse, The Strokes, Rush, Kings of Leon, Muse (dwa razy), Sonic Youth, Audioslave, Gojira, My Chemical Romance (dwa razy), Nine Inch Nails, Pearl Jam, The Darkness, Black Sabbath dzięki God Is Dead? z 2013 roku, nieco bardziej współczese boygenius, Haim, Turnstile, Wednesday, Fontaines D.C., Geese i Wet Leg, Linkin Park, R.E.M., Opeth, Green Day, Tool, Arcitc Monkeys, Nick Cave and the Bad Seeds, Evanescence, Radiohead, Mastodon, blink-182, Red Hot Chili Peppers, Deftones, Slayer, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, System of a Down, The Hives, Coldplay, U2 czy Fall Out Boy i Paramore

Swoje miejsca dostali także Lou Reed, Paul McCartney, PJ Harvey, Beyoncé za sprawą współpracy z Jackiem Whitem nad Don't Hurt Yourself, Bob Dylan, Bruce Springsteen, David Bowie i pożegnalne Blackstar, Avril Lavigne za My Happy Ending czy YUNGBLUD za sprawą majestatycznego Hello 2 Heaven.

Mamy także niespodzianki! Takowymi są z pewnością umieszczenie na miejscu 130. Harry'ego Stylesa z utworem Kiwi, kolejno także: Willow (córki Willa Smitha) w duecie z Travisem Barkerem czy Lady Gagi i Yoü and I, w którym na gitarze zagrał Brian May. Spore zdziwienie może zbudzić obecność w zestawieniu Taylor Swift. Jej kompozycję ‘All Too Well (10 Minute Version) uznano za 33. 'Najlepszą piosenkę rockową XXI wieku, umieszczając ją oczko wyżej od Chop Suey! System of a Down! Na 28. miejscu zaś, czyli jeszcze wyżej, znalazła się Lana Del Rey dzięki piosence Venice Bitch.

Kto natomiast trafił do pierwszej dziesiątki? Z pewnością kontrowersje może wzbudzić umieszczenie na miejscu 8. rapera Jaya-Z i kawałka 99 Problems. Na kolejnych miejscach znaleźli się także m.in. The White Stripes, Olivia Rodrigo czy w końcu na pozycji pierwszej Yeah Yeah Yeahs i Maps. Jak uzasadniono:

W surowym, obnażonym ludzkim wymiarze wykonania Karen O, któremu towarzyszy drżąca gitara Nicka Zinnera, kryje się szczególne piękno. Karen, która w najbardziej wybuchowych kompozycjach grupy przypomina żywy fajerwerk, w utworze „Maps” staje się nagle bezbronna i całkowicie odsłonięta – dysponuje jedynie drżeniem własnego głosu oraz szczerością płynącą prosto z serca. [...] Tym, co stanowi o sile „Maps”, jest czyste uczucie – tak silne, że na przestrzeni lat utwór stał się inspiracją dla wielu artystów, od Kelly Clarkson po Beyoncé. Mimo to, oryginał niezmiennie pozostaje najbardziej poruszający; przemawia do każdego, kto choć raz musiał szeptem błagać o pozostanie w obliczu bezlitosnego zrządzenia losu i nieuchronnego pożegnania – i kto wie, co to znaczy trzymać się czegoś, nawet gdy sprawia to ból.

Oto TOP 10 listy '200 rockowych utworów XXI wieku' według "Rolling Stone"

Yeah Yeah Yeahs - ‘Maps’ The White Stripes, ‘Seven Nation Army’ The Killers, ‘Mr. Brightside’ Olivia Rodrigo, ‘Good 4 U’ Radiohead, ‘The National Anthem’ Phoebe Bridgers, ‘I Know the End’ The Strokes, ‘Last Nite’ Jay-Z, ’99 Problems’ Arctic Monkeys, ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’ Wilco, ‘Impossible Germany’

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?