Rockowe klasyki na Halloween! Sprawdź naszą playlistę na okolicznością imprezę!

Halloween to nieurzędowe święto, obchodzone przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Przypada ono na dzień 31 października, czyli w wigilię zachodniochrześcijańskiego dnia Wszystkich Świętych i rozpoczyna we wspomnianych krajach czas w roku, poświęcony pamięci zmarłym. Nie jest znane dokładne pochodzenie tego święta, najpopularniejsze są dwie teorie - według pierwszej ma ono wywodzić się z rzymskiego święta na cześć Pomony - bóstwa owoców i nasion lub celtyckiego święta na cześć powitania zimy. Druga zaś, częściej uznawana przez antropologów, głosi, że Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji końca jesieni a początku zimy, znanego na terenach irlandzkich jako Samhain (koniec lata). Skojarzenia Halloween ze śmiercią nie są przypadkowe - wspomniane wyżej święta celebrowały udane zbiory z danego roku i strzegły się przed nadchodzącą zimą, a więc okresem głodu, chłodu, niepowodzeń i odejść bliskich.

Rockowe piosenki na Halloween

Rockowe piosenki na halloweenową imprezę!

Halloween od zawsze kojarzy się z kolorami czarnym i pomarańczowym, dynią, strasznymi maskami, szalonymi kostiumami, czaszkami, duchami, demonami, czarownicami, chodzeniem po domach i zbieraniem słodyczy i oczywiście imprezami! O jakich rockowych kawałkach w klimacie Halloween nie możecie zapomnieć na domówkach? Sprawdźcie naszą galerię:

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