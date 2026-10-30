Kolosalny wzrost zainteresowania muzyką Lady Pank w streamingu! To efekt filmu "Mniej obcy"

To 7 października, nieco ponad rok po oficjalnej zapowiedzi, na platformę streamingową Netflix trafiła produkcja, zatytułowana Mniej obcy. Film opowiada historię dzieciństwa i początków wielkiej kariery Jana Borysewicza, czyli jednego z najbardziej cenionych polskich gitarzystów oraz założyciela formacji Lady Pank.
Oparty na książce o tym samym tytule projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i już dzień po premierze był najchętniej oglądanym filmem na polskim Netflixie. Mniej obcy spotkał się z ciepłym przyjęciem, a szczególne uznanie wzbudziła rola debiutanta, muzyka Mikołaja Bukrewicza, który wcielił się w Borysewicza. Przed nami jeszcze zaplanowana na koniec listopada premiera ścieżki dźwiękowej do filmu.
Efekt "Mniej obcego" na Spotify!
Teraz okazuje się, że produkcja sprawiła, że słuchacze i słuchaczki ponownie, masowo wręcz, zaczęli wracać do twórczości jednego z ikonicznych dla rodzimego rocka zespołów.
Poinformowała o tym oficjalnie sama platforma streamingowa Spotify, publikując twarde dane. Jak się okazuje, od dnia premiery filmu do 19 października hasło 'Lady Pank' było 7. najczęściej wyszukiwanym hasłem na platformie w Polsce, co daje wzrost o aż 375%! Dalej wskazano, że odtworzenia muzyki zespołu wzrosły o 117% w stosunku do analogicznego okresu przed premierą.
W gronie najczęściej słuchanych utworów Lady Pank znalazły się tytuły:
- Mniej niż zero - wzrost o 109%
- Tańcz głupia, tańcz - wzrost o 97%
- Kryzysowa narzeczona - wzrost o 69%
- Zamki na piasku - wzrost o 69%
W dniach 9-15 października zaś także cztery kompozycje znalazły się w tygodniowym zestawieniu Top Utwory Polska.