Kolosalny wzrost zainteresowania muzyką Lady Pank w streamingu! To efekt filmu "Mniej obcy"

To 7 października, nieco ponad rok po oficjalnej zapowiedzi, na platformę streamingową Netflix trafiła produkcja, zatytułowana Mniej obcy. Film opowiada historię dzieciństwa i początków wielkiej kariery Jana Borysewicza, czyli jednego z najbardziej cenionych polskich gitarzystów oraz założyciela formacji Lady Pank.

Oparty na książce o tym samym tytule projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i już dzień po premierze był najchętniej oglądanym filmem na polskim Netflixie. Mniej obcy spotkał się z ciepłym przyjęciem, a szczególne uznanie wzbudziła rola debiutanta, muzyka Mikołaja Bukrewicza, który wcielił się w Borysewicza. Przed nami jeszcze zaplanowana na koniec listopada premiera ścieżki dźwiękowej do filmu.

Jan Borysewicz: Muzyka znów jest nudna. Czekam, aż ktoś zaskoczy świat | Mellina

Efekt "Mniej obcego" na Spotify!

Teraz okazuje się, że produkcja sprawiła, że słuchacze i słuchaczki ponownie, masowo wręcz, zaczęli wracać do twórczości jednego z ikonicznych dla rodzimego rocka zespołów.

Poinformowała o tym oficjalnie sama platforma streamingowa Spotify, publikując twarde dane. Jak się okazuje, od dnia premiery filmu do 19 października hasło 'Lady Pank' było 7. najczęściej wyszukiwanym hasłem na platformie w Polsce, co daje wzrost o aż 375%! Dalej wskazano, że odtworzenia muzyki zespołu wzrosły o 117% w stosunku do analogicznego okresu przed premierą.

W gronie najczęściej słuchanych utworów Lady Pank znalazły się tytuły:

Mniej niż zero - wzrost o 109% Tańcz głupia, tańcz - wzrost o 97% Kryzysowa narzeczona - wzrost o 69% Zamki na piasku - wzrost o 69%

W dniach 9-15 października zaś także cztery kompozycje znalazły się w tygodniowym zestawieniu Top Utwory Polska.

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