Kolosalny wzrost zainteresowania muzyką Lady Pank w streamingu! To efekt filmu "Mniej obcy"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-30 12:16

Za chwilę minie już miesiąc od premiery wyczekiwanej filmowej biografii Jana Borysewicza, założyciela Lady Pank. Produkcja "Mniej obcy" bardzo szybko wzbudziła kolosalne zainteresowanie, natychmiast przebijając się na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Teraz już wiemy oficjalnie, że rozgłos wokół filmu przełożył się na wzrost zainteresowania muzyką Lady Pank na platformach streamingowych.

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Autor: Rock House - Paweł Trześniowski/ Materiały prasowe

To 7 października, nieco ponad rok po oficjalnej zapowiedzi, na platformę streamingową Netflix trafiła produkcja, zatytułowana Mniej obcy. Film opowiada historię dzieciństwa i początków wielkiej kariery Jana Borysewicza, czyli jednego z najbardziej cenionych polskich gitarzystów oraz założyciela formacji Lady Pank.

Oparty na książce o tym samym tytule projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i już dzień po premierze był najchętniej oglądanym filmem na polskim Netflixie. Mniej obcy spotkał się z ciepłym przyjęciem, a szczególne uznanie wzbudziła rola debiutanta, muzyka Mikołaja Bukrewicza, który wcielił się w Borysewicza. Przed nami jeszcze zaplanowana na koniec listopada premiera ścieżki dźwiękowej do filmu.

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Efekt "Mniej obcego" na Spotify!

Teraz okazuje się, że produkcja sprawiła, że słuchacze i słuchaczki ponownie, masowo wręcz, zaczęli wracać do twórczości jednego z ikonicznych dla rodzimego rocka zespołów.

Poinformowała o tym oficjalnie sama platforma streamingowa Spotify, publikując twarde dane. Jak się okazuje, od dnia premiery filmu do 19 października hasło 'Lady Pank' było 7. najczęściej wyszukiwanym hasłem na platformie w Polsce, co daje wzrost o aż 375%! Dalej wskazano, że odtworzenia muzyki zespołu wzrosły o 117% w stosunku do analogicznego okresu przed premierą.

W gronie najczęściej słuchanych utworów Lady Pank znalazły się tytuły:

  1. Mniej niż zero - wzrost o 109%
  2. Tańcz głupia, tańcz - wzrost o 97%
  3. Kryzysowa narzeczona - wzrost o 69%
  4. Zamki na piasku - wzrost o 69%

W dniach 9-15 października zaś także cztery kompozycje znalazły się w tygodniowym zestawieniu Top Utwory Polska.

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