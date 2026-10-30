Aerosmith wrócili na scenę po odwołanej trasie! Forma Stevena Tylera, zaskakujące wykonania i imponujące grono gości!

Przypominamy, że ostatecznie w sierpniu 2024 roku zespół Aerosmith zdecydował się odwołać swoją ogłoszoną nieco ponad rok wcześniej pożegnalną trasę koncertową. Rozpoczęła się ona we wrześniu 2023 roku i została przerwana po zaledwie kilku koncertach, gdyż złamania strun głosowych doznał Steven Tyler. Choć muzyk miał przechodzić terapię, a Aerosmith mieli wrócić na scenę, to tak się ostatecznie nie stało.

Jednak w 2025 roku Tyler kilka raz na scenie się pokazał. Szczególnie dużym echem odbił się jego występ na wydarzeniu "Back to the Beginning", na którym wydawał się on być w bardzo dobrej formie. Kolejno Steven zaśpiewał, z YUNGBLUDEM u boku, na MTV VMA 2025 w ramach hołdu dla Ozzy'ego Osbourne'a. Raptem kilka tygodni później światło dzienne ujrzała wspólna EP-ka brytyjskiego gwiazdora i Aerosmith, a w kuluarach było coraz więcej głosów o tym, że zespół rozważa zagranie koncertu - lub koncertów - w stylu pożegnania Ozzy'ego i Black Sabbath.

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W końcu na początku października grupa sama, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, zaczęła otwarcie dawać do zrozumienia, że szykuje się do ogłoszenia dwóch wyjątkowych koncertów.

Ich szczegóły poznaliśmy 7 października, kiedy to stało się jasne, że 29 października i 1 listopada odbędzie się wydarzenie pod nazwą "Aerosmith & Friends", w ramach którego wystąpi nie tylko formacja "toksycznych bliźniaków", ale także grono zaproszonych gości.

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Pierwszy z dwóch zaplanowanych koncertów w Hollywood Bowl już za nami! Zgodnie z zapowiedziami, a także na kształt "Back to the Beginning", wydarzenie rozpoczęło się od występów gości specjalnych: Sully'ego Erny z Godsmack, Warrena Hayesa, Billy'ego Idola i Stevena Stevensa, którzy wykonali Livin' on the Edge, Heart i Erica Churcha. Dłuże sety zagrały dwie formacje: The Black Crowes oraz Guns N' Roses. Grupa z Axlem Rosem na czele wykonała trzy covery klasyków Aerosmith: Nobody's Fault, Last Child oraz Seasons of Wither, zamykając set swoimi przebojami: Welcome to the Jungle oraz Paradise City.

Kolejno przyszedł czas na występ głównej gwiazdy, który zapowiedziany został przez Liv Tyler i Alicię Silverstone. Aerosmith zagrali sześć utworów, a w pięciu na perkusji grał, wbrew przewidywaniom fanów, Dave Grohl. Joey Kramer dołączył na sam koniec, tylko podczas wykonywania Walk This Way. Formacja miała także niespodziewanego gościa - Johnny Depp wykonał z nią numer Train Kept A Rollin’. W jakiej formie na pokazie był Steven Tyler? Zdaniem obecnych na miejscu oraz komentujących dostępne już w sieci nagrania, muzyk brzmiał naprawdę dobrze i świetnie radził sobie nawet z tymi najtrudniejszymi partiami.

Oto setlista, która wybrzmiała podczas setu Aerosmith:

"Toys in the Attic" "Back in the Saddle" "Sweet Emotion" "Dream On" "Train Kept a Rollin'" (Johnny Depp gościnnie) "Walk This Way" ( Joey Kramer za perkusją)

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