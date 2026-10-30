Skid Row W KOŃCU mają nowego wokalistę! Kim jest Justin Sargent?

Do naprawdę zaskakującej sytuacji doszło w obozie zespołu Skid Row w marcu 2024 roku. Zespół niespodziewanie wydał oświadczenie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, w którym poinformował, że podjął decyzję o rozstaniu z dotychczasowym wokalistą Erikiem Grönwallem.

Pochodzący ze Szwecji muzyk nie zagrzał zbyt długo miejsca w Skid Row. Ogłoszony został nowym głosem formacji w 2022 roku i wziął udział w nagraniach tylko jednego jej albumu - The Gang’s All Here z tego samego roku. Jak wskazano, powodem takiego stanu rzeczy był stan zdrowia Grönwalla - nie jest tajemnicą fakt, że zmagał się on z białaczką. Choć jest w remisji, musi wyjątkowo na siebie uważać, ze względu na osłabiony chorobą układ odpornościowy, co przełożyło się na jego dostępność w kontekście organizacji tras koncertowych.

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Na zaplanowanych jeszcze na 2024 rok koncertach, Skid Row na scenie towarzyszyła Lzzy Hale. Zdobyła ona ogromną sympatię fanów, zespół dał jednak do zrozumienia, że nie rozważa długoterminowej współpracy z liderką Halestorm.

Mijał czas, Erik Grönwall z powodzeniem rozpoczął karierę solową, wydając w tym roku album Bad Bones, podczas gdy o Skid Rown pisało się jedynie w kontekście informacji o tym, że poszukiwania nowego głosu wciąż trwają. W końcu zorganizowany został międzynarodowy casting, który na szczęście przyniósł efekty.

Oto nowy wokalista Skid Row!

Oficjalnie w czwartek 29 października grupa ogłosiła, tak za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, jak i strony internetowej, że w końcu udało się jej odnaleźć nowego wokalistę!

Tym został niejaki Justin Sargent. Jest to pochodzący z New Jersey muzyk i aktor, znany ze swojej pracy na Broadwayu. Jak się okazuje, miał on zwrócić uwagę grupy już w ubiegłym roku, jednak od tamtego czasu trwały intensywne rozmowy i wspólne próby. Po unormowaniu się całej sytuacji ogłoszono rozpoczęcie współpracy z Justinem Sargentem.

Mieliśmy ogromne szczęście, że otrzymaliśmy tak wiele zgłoszeń od wokalistów chcących stanąć na czele naszego zespołu. Chcemy podziękować wszystkim za poświęcony czas i włożony wysiłek. Jest naprawdę mnóstwo fantastycznych śpiewaków! Jednak w momencie, gdy Justin przekroczył próg, wszyscy poczuliśmy, że to właśnie on. Wszystko w nim – jego głos, nastawienie, sposób bycia – po prostu idealnie pasowało. Nie możemy się doczekać, aż ruszymy pełną parą i wrócimy do robienia tego, co kochamy - komentuje Dave "Snake" Sabo.

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