Perfumy arabskie – czym wyróżniają się orientalne kompozycje zapachowe?

Bogactwo i intensywność, czyli znaki rozpoznawcze bliskowschodnich zapachów

W wielu klasycznych, zachodnich wodach toaletowych głównym nośnikiem jest alkohol, który ulatnia się krótko po aplikacji, a w efekcie zabiera ze sobą początkowe nuty. W przypadku kompozycji orientalnych baza opiera się bardzo często na drogocennych olejach. Dzięki temu aromat rozwija się na ciele wolniej, łagodniej i stabilniej.

Aby przekonać się, jak takie esencje zachowują się w praktyce, warto zacząć od przeglądu dostępnych wariantów. Szeroki wybór flakonów opartych na wschodniej tradycji można znaleźć pod adresem https://www.empik.com/zdrowie-i-uroda/perfumy/arabskie, gdzie zebrano propozycje o różnym stopniu intensywności.

Charakterystyczne nuty – od oudu po korzenne przyprawy

Znakiem rozpoznawczym orientalnych kompozycji są przede wszystkim starannie dobierane składniki. Bardzo częstym fundamentem takich mieszanek jest oud, czyli żywica z drzewa agarowego. Wyróżnia się ona drzewnym, lekko dymnym i ziemistym profilem. Równie chętnie wykorzystywana jest ciepła, otulająca ambra oraz wyraziste piżmo, które nadają całości wyczuwalnej ciężkości.

Aby zbalansować te gęste bazy, twórcy z Bliskiego Wschodu chętnie sięgają po kwiaty i przyprawy. Króluje tu:

róża damasceńska,

jaśmin,

szafran,

kardamon,

goździki.

Taka mieszanka sprawia, że esencja w kontakcie z ciepłem skóry potrafi zmieniać swój charakter w zależności od temperatury otoczenia.

Trwałość na skórze i odpowiedni sposób aplikacji

Arabskie perfumy są cenione za długotrwałe utrzymywanie się na ciele. Olejkowa lub silnie skoncentrowana formuła sprawia, że zapach wnika w naskórek i potrafi być wyczuwalny nawet przez całą dobę. Wymaga to jednak odpowiedniej techniki nakładania, aby nie przytłoczyć ani siebie, ani otoczenia.

Kosmetyki te najlepiej aplikować w niewielkich ilościach na miejsca, gdzie pulsuje krew – na nadgarstki, za uszami, w zgięciach łokci czy na karku. Należy pamiętać, aby po nałożeniu nie pocierać skóry, ponieważ zaburza to proces rozwijania się poszczególnych akordów. Ze względu na wyższą zawartość olejków warto również zachować ostrożność przy aplikacji w okolicach jasnych ubrań.

Dla kogo sprawdzą się takie kompozycje?

Orientalne mieszanki polecane są osobom, które cenią sobie trwałość i szukają kompozycji zostawiających po sobie wyczuwalny ślad, tak zwany ogon. Bardzo dobrze sprawdzają się one w chłodniejsze miesiące oraz podczas wieczornych wyjść, kiedy cięższe nuty mogą w pełni wybrzmieć w rześkim powietrzu.

Warto zauważyć, że spora część kompozycji inspirowanych Wschodem klasyfikowana jest jako uniseks. Oznacza to, że te same perfumy będą odmiennie pachnieć na damskiej, a inaczej na męskiej skórze.

Materiał sponsorowany