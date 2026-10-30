Najlepsze teksty Gustlika. Sprawdź w quizie, czy możesz się nazwać fanem serialu "Czterej Pancerni i pies"

To oczywiste, że z perspektywy fabuły serialu Czterej Pancerni i pies każdy członek załogi był kluczowy i niezwykle ważny dla jej prawidłowego działania. Przypominamy, że w pierwszym wydaniu tworzyli ją potomek polskich zesłańców Olgierd Jarosz, Gruzin Grigorij Saakaszwili, nastoletni Janek oraz Ślązak Gustlik. Dopełnieniem tej brygady od samego początku był pies Szarik, którego opiekunem był Janek. Niestety, Olgierd poległ w ostatnim odcinku pierwszej serii, w związku z czym w kolejnych do załogi czołgu T-34-85 nr 102 "Rudy" dołączył niejaki Tomek Czereśniak - syn chłopa spod Studzianek.

Bohaterowie stworzyli więc główną obsadę serialu, który dziś uznaje się za jeden z najważniejszych i najbardziej kultowych w historii polskiej telewizji. Każda postać była inna, stanowiąc przy tym idealne dopełnienie tej bohaterskiej brygady.

Pogrzeb Franciszka Pieczki

Pamiętasz słynne teksty Gustlika? Czas na quiz

Od samego początku do załogi "Rudego" należał Gustaw Jeleń, dużo bardziej kojarzony pod pseudonimem Gustlik. Jako Ślązak podczas wojny został siłą wcielony do Wehrmachtu, w końcu przeszedł jednak na stronę sowiecką - w ten sposób trafił do polskiej brygady pancernej. W rolę Gustlika z powodzeniem wcielał się Franciszek Pieczka i dla wielu była to rola życia słynnego aktora. Czy pamiętasz najlepsze teksty Gustawa? Przekonaj się o tym w quizie!