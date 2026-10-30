Jimmy Fallon zaśpiewał po polsku na wizji. Tak brzmi "Sto lat" w jego wykonaniu!

Choć kanadyjska komiczka Veronika Slowikowska pozostawała dotąd szerzej nieznana widzom nad Wisłą, posiada polskie pochodzenie i właśnie wczoraj obchodziła swoje 31. urodziny. Jako jedna z prowadzących legendarny format rozrywkowy "Saturday Night Live", z okazji swojego święta zagościła na kanapie u cieszącego się światową sławą Jimmy'ego Fallona. Podczas wywiadu z legendą amerykańskiej telewizji artystka przybliżyła temat swojego rodowodu, gdyż jej rodzice wyemigrowali z Polski. Niezwykle interesującym wątkiem z jej życia rodzinnego jest fakt, że ojciec aktorki przed poznaniem jej matki był duchownym i osobiście znał obecnego papieża.

Veronika Slowikowska w amerykańskiej telewizji. Kim jest aktorka polskiego pochodzenia?

Jak prowadzący wyjawił później na antenie, bezpośrednio przed wejściem na plan wypytywał swojego gościa o to, jak w Polsce obchodzi się urodziny. Wówczas artystka wspomniała mu o naszej tradycyjnej przyśpiewce "Sto lat", która pełni dokładnie taką samą funkcję jak globalnie rozpoznawalne "Happy Birthday". Prowadzący program "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" postanowił opanować słowa po polski i namówił do tego zadania także widzów zasiadających w telewizyjnym studiu.

Jimmy Fallon uczy się polskiego i śpiewa "Sto lat"

W trakcie samego programu Jimmy Fallon wrócił do swojej wcześniejszej rozmowy z Veroniką na temat polskich zwyczajów, w której opisała mu odpowiednik dobrze znanego "Happy birthday".

Nauczysz mnie fragmentu? - zapytał.

ARTYKUŁY GWIAZD SIOSTRY KRUPA

Artystka bez chwili wahania spełniła tę prośbę i od razu zaczęła śpiewać tę głęboko zakorzenioną w naszej kulturze melodię. Prezenter, który słynie z chęci podejmowania rozmaitych wyzwań na antenie, z entuzjazmem wykorzystał szansę na przyswojenie sobie zwrotów w języku polskim. Jak poradził sobie z tym zadaniem?