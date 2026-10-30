"Ty co, oczadział?". Czy pamiętasz słynne teksty Kargula z "Samych Swoich"? Zdobądź 10 punktów w quizie!

Już raptem za dwa lata minie dokładnie sześć dekad od premiery komedii, która bezsprzecznie zmieniła historię polskiej kinematografii. Mowa oczywiście o legendarnej produkcji Sami Swoi. Jej twórcami są reżyser Sylwester Chęciński oraz scenarzysta Andrzej Mularczyk. To z ich połączonych sił powstał jedyny w swoim rodzaju filmowy projekt, który jak żaden inny trafił w gusta polskich widzów i widzek w drugiej połowie lat 60.

Film byłby jednak niczym bez obsady. Choć w Samych Swoich zagrała prawdziwa plejada polskich aktorów i aktorek, to kluczowe role w całej produkcji pełniły dwa nazwiska: Wacław Kowalski i Władysław Hańcza. To artyści właśnie brawurowo wcielili się w niezapomnianych Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula.

Grób Kargula z "Samych swoich". Władysław Hańcza i jego tragicznie zmarły syn. Niezapomniani

Dokończ słynne cytaty Kargula!

Tym razem skupmy się na postaci Kargula. Odgrywany przez Władysława Hańczę bohater uchodził za sympatycznego, aczkolwiek nieco kłótliwego człowieka. To on właśnie stworzył niezapomniany duet z Pawlakiem. Postać Władysława Kargula zasłynęła również z charakterystycznych powiedzonek, z których część weszła już do polskiej mowy. Czy pamiętasz te najlepsze cytaty?

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