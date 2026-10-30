W ostatnich latach James Hetfield zaskakiwał na Halloween. Postać ze "Stranger Things" i wielki, dmuchany zwierzak!

Halloween to święto, które budzi bardzo duże emocje na świecie. Kojarzone szczególnie z kulturą stricte amerykańską, w szczególności kojarzy się właśnie z USA. Nie da się ukryć, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych jest ono szczególnie hucznie i chętnie obchodzone. W jego ramach nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli, przebierają się za rozmaite postacie i wyruszają w wędrówkę po domach, zbierając słodkości w myśl zasady "cukierek albo psikus".

Choć nie mające tak wiele wspólnego z polską kulturą, także i u nas Halloween staje się coraz bardziej popularne. Zdaje się, że nad Wisłą dzień ten staje się okazją do spotkań, chociażby na domówkach, i wspólnej zabawy przy horrorach, będąc przebranymi w rozmaite, fantazyjne stroje i kostiumy.

Rockowe piosenki na Halloween

Tak James Hetfield bawił się na Halloween w ostatnich latach!

Święto duchów i potworów z wielu względów ma sporo wspólnego ze światem rocka i metalu. Wielkim fanem Halloween był Ozzy Osbourne, który za życia co roku przygotowywał z tej okazji okolicznościową playlistę.

Na Halloween lubią się bawić także członkowie Metalliki - a w szczególności James Hetfield! Szerokim echem odbiły się przebrania, w jakich muzyk prezentował się w ostatnich latach. Przypominamy, że w 2022 roku wokalista i gitarzysta, na fali popularnego wtedy 4. sezonu serialu Stranger Things i postaci Eddiego Munson, postanowił przebrać się właśnie za serialowego miłośnika metalu!

James Hetfield jako kangur!

Także rok temu Hetfield zaskoczył. 31 października formacja grała koncert w Australii i z tej właśnie okazji dwóch jej członków: James i Robert Trujillo, postanowili pojawić się na scenie w przebraniach! Basista grał przebrany za budowlańca, prawdziwą furorę zrobił jednak James, który śpiewał w ogromnym, dmuchanym stroju kangura!

Także i w tym roku Metallica będzie występować w Halloween. Czy z tej okazji któryś z muzyków pojawi się w Sphere w specjalnym przebraniu? Pozostaje wyczekiwać!

Zbliża się Halloween! Jakie rockowe kapele pasują najlepiej?