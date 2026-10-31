Ikony świata rocka i metalu, które zmarły w 2026 roku. Oto, kogo pożegnaliśmy

Przełom października i listopada każdego roku to bardzo szczególny czas. To on właśnie wyjątkowo mocno kojarzyć się nam wszystkim może z odchodzeniem i przemijaniem.

Oczywiście ma to związek z tym, że w naszym kraju, dokładnie 1 listopada, obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Zgodnie z jego głównym założeniem, czcimy w jego ramach wszystkich zbawionych, zarówno znanych świętych wyniesionych na ołtarze, jak naszych bliskich zmarłych. Choć data ta może się kojarzyć ze smutkiem i zadumą, w założeniu Dzień Wszystkich Świętych ma być czasem nadziei - nawet radości - gdyż przypomina o nieznikającej więzi między zmarłymi oraz żyjącymi.

Szczególny jest także dzień kolejny. 2 listopada to Dzień Zaduszny, kiedy to kierujemy modlitwy za dusze naszych najbliższych zmarłych, które przebywają w czyśćcu, aby wyprosić ich zbawienie. Oczywiście Polska nie jest jedynym krajem, w którym w tym właśnie okresie czasu wspominamy szczególnie zmarłych, by wspomnieć chociażby Filipiny czy Meksyk.

Phil Campbell - wywiad

Oto, kogo pożegnaliśmy w mijających miesiącach

Na łamach Eski ROCK tradycyjnie co roku właśnie w okolicach 1 listopada wspominamy w szczególności te ikony z szeroko pojmowanego świata rocka i metalu, które przyszło nam pożegnać w mijających miesiącach. Kogo straciliśmy, tak z Polski, jak i areny międzynarodowej, w 2026 roku?

Oto ikony, które wspominamy szczególnie w tym czasie: