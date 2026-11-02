Matt Damon i David Letterman zaskoczyli w "Pozłacanym wieku". Mało kto zauważył ich na ekranie

Matt Damon i David Letterman w serialu "Pozłacany wiek". Znamy kulisy ich występu

Gościnny udział znanego komika oraz legendarnego aktora trwał zaledwie ułamek sekundy i łatwo było go przegapić. Obaj panowie mignęli widzom dokładnie w 8 minucie i 33 sekundzie pierwszego odcinka czwartego sezonu "Pozłacanego wieku". Wcielili się w role dżentelmenów z XIX wieku, którzy spokojnie spacerują wzdłuż East 61st Street, tuż naprzeciwko rezydencji należącej do państwa Russellów.

Jak w ogóle doszło do tego, że w głośnej produkcji stacji HBO wystąpili razem David Letterman i Matt Damon? Jak ustalił serwis Vulture, cała inicjatywa wyszła od Isabel Richardson, pełniącej funkcję showrunnerki prowadzonego przez Lettermana talk-show "Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać". Sam komik już od dłuższego czasu bezskutecznie liczył na krótkie cameo w jakimś popularnym tytule, ale jego wcześniejsze nadzieje spełzły na niczym. Niezrażona tym Richardson postanowiła działać i osobiście odezwała się do ekipy tworzącej "Pozłacany wiek".

Kiedy trwały prace nad odcinkiem programu Lettermana z udziałem Matta Damona, showrunnerka dowiedziała się, że ten słynny dziś gwiazdor stawiał pierwsze kroki w zawodzie właśnie jako statysta, co idealnie spinało cały pomysł. "Pomyśleliśmy: »Okej, to może być idealna okazja. Przecież to przezabawne, by Dave zrobił to z laureatem Oscara, Mattem Damonem - poza tym doskonale wpisywało się to w historię jego początków w branży«" - zrelacjonowała Isabel Richardson w rozmowie z redakcją serwisu Vulture.

Autor: Karolina Wojtasik/HBO/ Materiały prasowe

Matt Damon jako statysta. Producentka "Pozłacanego wieku" wybuchnęła śmiechem

Sam Matt Damon zareagował na tę propozycję z ogromnym entuzjazmem, dlatego od razu ruszono z organizacją ich wizyty na planie, co przez napięte grafiki obu gwiazdorów było sporym wyzwaniem logistycznym. Kiedy producentka serialu "Pozłacany wiek" usłyszała o tym nietypowym pomyśle, podobno od razu parsknęła śmiechem.

To był doprawdy przezabawny moment: nasza kierowniczka produkcji, Leah Baker, podeszła do mnie na planie i zapytała: "Mam dość zabawne, a zarazem ciekawe pytanie: czy chciałabyś, żeby Dave Letterman i Matt Damon pojawili się pewnego dnia na naszym planie jako statyści?". Po prostu wybuchnęłam śmiechem - opowiada Kate Churchill, producentka wykonawcza "Pozłacanego wieku" [za: Vulture].

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"Pozłacany wiek" sezon 4. Co wydarzy się w nowych odcinkach serialu HBO?

Najnowsza odsłona "Pozłacanego wieku" zafunduje głównym bohaterom prawdziwą huśtawkę nastrojów i emocji. Po tym, jak Bertha Russell przetasowała układ sił w nowojorskiej śmietance towarzyskiej i zapłaciła za to ogromną cenę, wraz z rodziną musi stawić czoła skutkom swoich dawnych wyborów. W tym samym czasie szansę na odbudowanie utraconej pozycji zauważa Agnes van Rhijn, Marian decyduje się pójść własną drogą, natomiast Peggy walczy o przychylność swoich przyszłych teściów. W tych nowych okolicznościach aktualna pozostaje jedna zasada mówiąca o tym, że należy bardzo uważać na własne pragnienia.

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