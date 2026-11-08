Lady Pank na koncercie oddali hołd ofiarom zamachu w Krakowie. Poruszające wykonanie słynnej kompozycji zespołu

W godzinach popołudniowych w sobotę 7 listopada polskie media obiegły dramatyczne informacje. Początkowo było wiadomo jedynie, że w samym centrum Krakowa, na słynnym Rynku Głównym doszło do strzelaniny, w wyniku której kilkanaście osób zostało rannych. Z czasem okazało się, że strzały oddawał poruszający się równocześnie samochodem mężczyzna - jak już wiadomo, 24-letni Michał O., pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyniku jego działań śmierć poniosło sześć osób, kilkanaście zaś z ranami postrzałowymi trafiło do szpitala - w tym dwóch policjantów, którzy ruszyli w pościg za zamachowcem, jednemu z nich udało się go unieszkodliwić. Obecnie Michał O. również znajduje się w szpitalu ze względu na odniesione rany.

Jak się okazało, zanim ruszył w morderczy rajd, 24-latek dokonał masakry w miejscu swojego zamieszkania. W godzinach wieczornych w sobotę służby weszły do jego mieszkania, gdzie odnaleziono ciała trzech osób: ojca, matki i siostry zamachowca. W wyniku tragicznych wydarzeń prezydent Karol Nawrocki ogłosił rozpoczynającą się w niedzielę 8 listopada dwudniową żałobę narodową.

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Dotarliśmy do koleżanki sprawcy zamachu w Krakowie! "Rysował zamach na szkołę"

Lady Pank oddali hołd ofiarom tragedii w Krakowie na koncercie!

Na tragedię zareagowali przedstawiciele polskiej opinii publicznej, także reprezentujący świat kultury. Na wyjątkowy gest zdecydował się zespół Lady Pank.

Grupa grała w sobotę 7 listopada w Radomiu. W trakcie pokazu głos zabrał Jan Borysewicz, który wyznał, że zespół miał dylemat, czy w ogóle powinien wyjść na scenę. Ostatecznie do pokazu doszło, a formacja zadedykowała ofiarom i poszkodowanym w zamachu słynny utwór Mała wojna. Kompozycja była wykonywana w kompletnej ciszy ze strony publiczności, która jedynie zdecydowała się rozświetlić halę Enea Radomskie Centrum Sportu zapalonymi w telefonach latarkami.

Ciężko dzisiaj grać, bo wiecie co się stało w Krakowie. Wielka tragedia. Wszyscy rozmawialiśmy z zespołem przed koncertem, przed wyjściem tu na scenę. Naprawdę jest nam bardzo ciężko grać ten koncert, ale wspieramy wszystkich tych, którzy ucierpieli i współczujemy tym wszystkim, tym bliskim, którzy zginęli w tym napadzie, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie chciałbym teraz zadedykować ten utwór dla tych wszystkich poszkodowanych, "Małą Wojnę" - powiedział ze sceny Jan Borysewicz.

Zobacz nagranie z przejmującego wykonania:

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