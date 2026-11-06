Tom Morello szczerze o swoich największych porażkach! Sprawdź, co ukształtowało gitarzystę Rage Against the Machine

Tom Morello to jeden z najsłynniejszych współczesnych gitarzystów w świecie rocka. Głównie jest kojarzony z gry w kultowym zespole Rage Against the Machine. Ponadto udzielał się w supergrupie Audioslave, a od lat rozwija karierę solową. Jego CV robi, bez dwóch zdań, spore wrażenie, jednak kariera nie była wyłącznie usłana różami. Gitarzysta przyznał, że gdyby nie lekcje wyciągnięte z własnych błędów z przeszłości, nigdy nie stałby się muzykiem, którym jest dzisiaj.

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W najnowszym wywiadzie dla magazynu Guitar World opowiedział szczerze o przeciwnościach losach, z którymi musiał się zmierzyć na przestrzeni lat. Muzyk wskazał cztery życiowe porażki i wytłumaczył, jak to właśnie one ukształtowały go jako artystę.

Pierwsze wielkie niepowodzenie nadeszło, zanim Morello w ogóle pomyślał o profesjonalnej karierze. –Miałem 13 lat i bardzo chciałem nauczyć się grać "Black Dog" od Led Zeppelin oraz "Detroit Rock City" grupy Kiss. Poniosłem porażkę i rzuciłem gitarę. Powiedziałem mamie, że muzyka nie jest dla mnie, a gitara przeleżała w szafie cztery lata, zanim znowu jej dotknąłem. Po tym, jak dostałem kasetę Sex Pistols i znów sięgnąłem po gitarę, postanowiłem, że pójdę własną drogą bez lekcji i odnajdę swój głos bez nikogo, kto będzie mi mówił, co mam robić –powiedział muzyk RATM.

Druga porażka dotyczyła sprzętu. Po przeprowadzce do Los Angeles Morello wydał mnóstwo pieniędzy na drogi instrument stworzony na zamówienie. Nie był jednak z niego zadowolony. –Ta gitara wyglądała i brzmiała fatalnie –dodał gitarzysta. Nie poddał się jednak i... ją przerobił. Tak powstała kultowa gitara Arm the Homeless.

Trzeci cios nastąpił w momencie, kiedy wytwórnia Geffen Records zerwała kontrakt z Lock Up, czyli zespołem, w którym grał. –Przeprowadziłem się do Hollywood, żeby zostać gwiazdą rocka i nagrywać płyty. Podpisaliśmy kontrakt płytowy i to było spektakularne. Nasza płyta ukazała się, a 15 minut później zostaliśmy porzuceni –wspominał Morello.

Ostatnia porażka ma związek z... niemożnością utrzymania razem swoich dwóch wielkich zespołów. –Zamknięcie tych drzwi otworzyło dla mnie milion okien, prowadząc do tego, co robię do dziś. Te cztery wielkie porażki doprowadziły mnie do kariery, którą absolutnie kocham i z której jestem dumny –podsumował.

Tom Morello powrócił z nowym solowym albumem

Gitarzysta RATM powrócił w tym roku z nowym solowym albumem. Płyta zatytułowana Everyone Gets Everything They Want ukazała się na rynku 25 września 2026 nakładem wytwórni Mom + Pop Music.

Album porusza m.in. tematy faszyzmu, praw imigrantów oraz globalnego chaosu politycznego. Nad brzmieniem płyty gitarzysty RATM czuwało kilka producentów: Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey oraz Sam Nelson Harris.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Rage Against the Machine: