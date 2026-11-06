Muzycy Queens Of The Stone Age szykują coś niesamowitego! Josh Homme zapowiada rewolucyjną trasę na 2027

Grupa Queens Of The Stone Age – dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Josha Homme'a – pod koniec października 2026 roku wypuściła w świat nowy studyjny album zatytułowany Perfecth. Oczywiście, muzycy będą promować całość podczas trasy koncertowej. W maju grupa będzie występować w Ameryce Północnej. Z kolei w czerwcu ekipa QOTSA zawita na Stary Kontynent.

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W rozmowie z magazynem NME Homme został zapytany o to, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej trasie. Muzyk zapowiedział, że grupa wkracza w zupełnie nowy etap.

Trasa "Catacombs" zmieniła nas na zawsze i nie ma już powrotu – jest tylko droga naprzód. Myślę, że zrobimy coś, co wykracza daleko poza to, co robiliśmy kiedykolwiek wcześniej. Nauczyliśmy się czegoś o teatralności tego wszystkiego, zahaczając wręcz o wodewill i magię. Zrobimy coś, o czym na razie bardzo nie chcę rozmawiać –wyznał lider Queens of the Stone Age.

Homme określił obecny etap działalności w historii grupy jako "trzeci akt". –Każdy artysta przechodzi przez trzy fazy. Kiedy zaczynasz w wieku dwudziestu lat, wydaje ci się, że robisz rzeczy, których świat nigdy nie widział. Potem w drugiej fazie zdajesz sobie sprawę, gdzie się znajdujesz, zaczynasz rozumieć, co jest możliwe, i zaczynasz przesuwać granice. [...] Trzeci akt polega na szukaniu w jakiś sposób spokoju i braniu udziału w tworzeniu nie tylko własnego spokoju, ale i spokoju innych, na pozwalaniu rzeczom, które wcześniej mogły być przerażające, by po prostu takie były, i na ich akceptacji –dodał wokalista i gitarzysta.

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Josh Homme ma za sobą wyjątkowo trudny czas. W jednym z najnowszych wywiadów otworzył się na temat poważnych problemów zdrowotnych. W 2023 zdecydował się wyznać, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niego nowotwór.

–Szczerze mówiąc, myślę, że tego typu sprawy często zmieniają życie na gorsze, jednak jeśli przejdzie się przez nie do końca, zmieniają je w naprawdę wspaniały sposób. To zmieniło moje spojrzenie na wszystko. Wiecie, naprawdę zacząłem czerpać radość z różnych rzeczy –wyznał Homme w podcaście We Might Be Drunk.

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