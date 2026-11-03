Dokończysz teksty piosenek z debiutanckiej płyty Nocnego Kochanka? Zdobądź 10 punktów w quizie z krążka “Hewi Metal”

Sam zespół Nocny Kochanek powstał już w 2012 roku, a swój udział w tym miała kultowa animacja Kapitan Bomba w reżyserii Bartosza Walaszka. W jednym z odcinków pojawia się grupa o takiej właśnie nazwie - i tak to się wszystko zaczęło.

Formacja ma swoje korzenie w zespole Night Mistress, która na rynku funkcjonuje już od ponad dwudziestu lat - od 2003 roku! Nocny Kochanek przez pierwsze lata działalności nabierał siły, kształtował swój wizerunek, aby w końcu późną jesienią 2015 roku, dokładnie 6 listopada, zaprezentować polskim słuchaczom i słuchaczkom swój debiut. Ten został zatytułowany Hewi Metal i choć pod względem brzmieniowym zaprezentował klasyczne, heavy metalowe brzmienie spod szyldu Iron Maiden czy Judas Priest, to uwagę zwrócił pojawiającymi się na nim tekstami. Te utrzymane są w dość charakterystycznym, żartobliwym, prześmiewczym - a przy tym odważnym (i dla niektórych wulgarnym) tonie.

TSA MNKWL |Człowiek z Metalu

Znasz teksty z debiutu Nocnego Kochanka?

W 2025 roku minęło więc już dokładnie dziesięć (!) lat od premiery pierwszej płyty Kochanków! Przez tę dekadę formacja zapracowała sobie na miano jednej z najbardziej lubianych i znanych z polskiej sceny muzyki heavy metalowej. Na ten moment Nocny Kochanek ma na koncie już pięć regularnych albumów studyjnych, trzy płyty koncertowe i dwa wydawnictwa poboczne: Alkustycznie oraz Stosunki międzynarodowe.

Jednak to od debiutu się wszystko zaczęło! Na Hewi Metal znalazło się dziesięć kawałków - czy pamiętasz teksty dokładnie wszystkich z nich? Sprawdzamy to w jubileuszowym quizie! Czas na test - uwaga! Nie jest łatwo, ani tym bardziej poważnie!

Spróbuj swoich sił:

Dokończysz teksty kawałków z debiutanckiej płyty Nocnego Kochanka? Zdobądź 10 punktów w quizie na 10-lecie “Hewi Metal” Pytanie 1 z 10 Uzupełnij tekst kawałka "Karate": "Nigdy nie był ze mnie..., ani też Bruce Lee" Chuck Norris Jean Claude Van Damme Jimmy Wanga Yu Następne pytanie

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