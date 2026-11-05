Wielki jubileusz legendy TURBO. Grzegorz Kupczyk o nowym klipie: "Uśmiałem się solidnie"

Grzegorz Kupczyk o nowym klipie: "Uśmiałem się solidnie"

Grzegorz Kupczyk ma dla swoich fanów nową niespodziankę. Do sieci trafił właśnie teledysk do utworu „Party Doll”, który był pierwszym singlem zapowiadającym jego najnowszy album. Płyta zatytułowana „Aperitif” miała swoją premierę 9 października 2026 roku i zawiera łącznie 10 premierowych kompozycji.

Artysta nie kryje entuzjazmu związanego z nowym klipem. Jak sam przyznaje, obrazek do piosenki „Party Doll” wprawił go w doskonały nastrój. „Kolejny teledysk z płyty «Aperitif» jest prześmieszny. Pokazuje nasz stosunek do życia - to impreza od początku płyty” – wyjaśnia wokalista. „Kilkakrotnie uśmiałem się solidnie, bo uwielbiam sceny, które są zabawne i są po prostu śmiechem” – dodaje.

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Okładka płyty ożyła w teledysku

Za realizację teledysku odpowiada Paweł Oziabło, który jest również kompozytorem utworu „Party Doll”. Grzegorz Kupczyk podkreśla, że twórcy udało się w wyjątkowy sposób przenieść na ekran klimat jego najnowszego wydawnictwa. Według muzyka klip jest doskonałym uzupełnieniem grafiki zdobiącej album.

„Paweł wspaniale ożywił okładkę płyty, kolejny obraz w kontekście tego, co ona zawiera. Mam nadzieję, że i Was ubawi” – zachęca fanów Kupczyk. Artysta na koniec zwraca się z ważnym przesłaniem: „Pamiętajcie, że to tylko zabawa i radość życia. Tylko tyle i aż tyle”.

45-lecie działalności i ważne odznaczenia

Wydanie nowego teledysku zbiega się z wyjątkowym momentem w karierze artysty. W tym roku Grzegorz Kupczyk obchodzi 45-lecie działalności artystycznej. Przez lata zdobył uznanie jako wokalista, aranżer, producent muzyczny i autor tekstów.

Szerokiej publiczności jest znany przede wszystkim jako wieloletni wokalista legendarnej formacji TURBO. Był również związany z zespołem Non Iron, a od 1989 roku do dziś jest liderem i frontmanem grupy CETI. Jego wkład w polską kulturę został doceniony m.in. ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, przyznanym mu w 2012 roku przez Prezydenta RP, oraz brązowym medalem GLORIA ARTIS, który otrzymał w 2025 roku.